Летище Пловдив пита пътниците: къде искате да летим?

До 15 ноември може да се дават предложения за нови дестинации, до които да се изпълняват полети от летище Пловдив. Мнението си може да даде всеки на сайта на аеропорта.

В момента от Пловдив се лети до Лондон, Бирмингън, Манчестър, Белфаст, Тел Авив и Милано. Този месец стартира и редовна линия до Братислава. Амбицията е да се добавят още дестинации, съобразно зимния и летния туризъм у нас. В същото време обаче от управата искат да отговорят на нуждите на пътниците и затова се прави анкета.

Испания, например, беше една от най-очакваните, тъй като има голяма българска диаспора там, но така и не се случи. След като резултатите бъдат обобщени, от аеропорта обещават да се работи за разкриване на най-желаните. Годишно на летището минават 200 хиляди пътници, а по план догодина трябва да са с 50 процента повече. Най-оптимистичните прогнози са до 2030 година те да са милион годишно.

Седмично на летище Пловдив се изпълняват 21 полета. Новите дестинации са Милано и Братислава.

Красимир Пешев – изпълнителен директор на летище Пловдив: "Пускаме Милано, те казват защо няма до Дубай, пускаме Братислава примерно защо няма до Виена, разбирате ли Виена и Братислава са много близо, така че даваме възможност на ползвателите на летището, които са наши пътници, те да изберат линиите и ние ще работим по тях."

Това ще стане чрез допитване на страницата на летището, което вече е активно. Първите резултати ще станат ясни на 15 ноември, когато ще се изпълни първият полет до Пловдив от Братислава. Очаква се голям интерес, тъй като словашката столица е само на час път от Виена с влак.

Костадин Димитров – кмет на Пловдив: "Факт е, че усилията дадоха резултат и се надяваме скоро да имаме тук в Пловдив ситуирани и самолети и това ще покаже ясната посока че вече компаниите се интересуват от летище Пловдив, а ние помагаме с всички сили даваме всичко възможно от себе си за това пловдивчани да могат да пътуват до близките дестинации в Европа."

Възобновените полети от Милано също са удобни за пътуващите:

- Живея в Пловдив и съм много щастлива, че се прибрах в родния си град директно без да се налага да пътувам до някъде другаде. - Само да не спрат, аз съм го ползвала и по-рано, ама го бяха спрели този полет. - Надявам се в близкото бъдеще не само от Милано, а и от Испания.

В момента на летище Пловдив годишно се посрещат 200 хиляди пътници. Целта е до четири години да се достигне пълния му капацитет от милион пасажери. Ключов фактор това да се случи е учреденият фонд за неговото развитие, в който с финансови вноски участват повечето от общините от региона.

Автори: Нели Ангелова, Росица Колева