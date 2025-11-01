БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Топло за сезона и в съботния ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сутринта и в часовете преди обяд на места в равнините и по долините на реките ще бъде с мъгли. През деня ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 10°, по Черноморието - от 8° до 12°, в София – около 3°, а максималните - между 19° и 24°, в София – около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°.

В неделя ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб югоизточен вятър. Рано сутринта на места в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, до обяд ще се разсеят. През деня ще има и разкъсана висока облачност. Минималните температури слабо ще се повишат и ще са между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-дълго задържала се мъгла.

В понеделник денят също ще започне със слънчево време, сутринта на места в низините и котловините отново с мъгла или ниска облачност. Вятърът ще остане слаб, но от югозапад. През втората половина на деня ще започне промяна на времето. Видимостта ще се подобри, но облачността от запад-северозапад ще се увеличава и вплътнява, до края на деня на места и ще завали дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад, към вечерта от северозапад и ще се усили.

През нощта срещу вторник и във вторник валежи ще има и на изток. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува относително по-студен въздух. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. Още през нощта срещу сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее, вятърът ще отслабне и ще се смени със североизточен. Ще се понижат

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
5
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
6
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Времето

Застудяване и дъжд през новата седмица
Застудяване и дъжд през новата седмица
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Чете се за: 02:52 мин.
Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли
Чете се за: 02:05 мин.
Слънчев и топъл уикенд, валежи се очакват през новата седмица Слънчев и топъл уикенд, валежи се очакват през новата седмица
Чете се за: 02:22 мин.
Застудява - откога? Застудява - откога?
Чете се за: 02:25 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното? Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ