Честваме Деня на народните будители – празник, който ни припомня за делото на българските просветители, книжовници и революционери, осветил пътя на възраждащия се национален дух и стремеж към свобода, познание, наука и култура.

Празник имат всички учители, преподаватели, духовници, хората, които с уменията и делото си пробуждат умовете и сърцата на хората.

В началото на миналия век, на 1 ноември (по стар стил) дедите ни са чествали деня на Св. Йоан Рилски Чудотворец, смятан за небесен покровител на българския народ и държава. Той е останал в народната памет като образец за всеотдайност, безсребърничество, любов към ближния и отечеството. Народната обич и уважение към този светец остават живи през вековете на османското владичество.

За първи път Денят на народните будители – 1 ноември, е отпразнуван в Пловдив през 1909 г.

През 1922 г. Стоян Омарчевски — министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски, по инициативата на група интелектуалци, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември като Ден на българските народни будители и то е прието.

Честит празник!

Вижте прякото включване на Силвия Русинова