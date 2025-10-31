БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Време е за зимни гуми - колко ще ще струва?
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Сръбският президент Александър Вучич призова годишнината от трагедията в Нови Сад да бъде отбеляза мирно

Емилия Запартова
По света
Хиляди сръбски студенти тръгнаха от Белград към Нови Сад, където тази вечер имаше демонстрация

Сръбският президент Александър Вучич призова годишнината от трагедията в Нови Сад да бъде отбеляза мирно
В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад, сръбският президент Александър Вучич направи специално обръщение. Той каза, че би искал тъжната годишнина да бъде отбелязана мирно и с достойнство.

Вучич се извини за грешките си и прикани за диалог. Хиляди сръбски студенти тръгнаха от Белград към Нови Сад, където тази вечер имаше демонстрация.

Утре по обяд те ще почетат паметта на 16-те души, които загинаха при срутването на козирката на жп гарата. Протестиращите смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и наказателна отговорност прераснаха в призиви за предсрочни избори. През лятото се стигна и до сблъсъци с полицията.

