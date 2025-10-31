БНТ
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
11:23, 31.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
08:30, 31.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
07:54, 31.10.2025
Чете се за: 01:22 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Спортни новини 31.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 31.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:48, 31.10.2025
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
20:32, 31.10.2025
Съдът постанови условна присъда за учителя, който е имал интимна...
20:20, 31.10.2025
50 ученици получиха званието "Отличник на България"
20:11, 31.10.2025
Кога ще пуснат парното в София?
20:04, 31.10.2025
България и еврото: Опасения и разяснения преди влизането в еврозоната
19:55, 31.10.2025
Износът на горива към трети страни от България е намалял драстично...
19:25, 31.10.2025
България ще участва отново на "Евровизия"
#спортни новини
ТОП 24
1
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
2
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
3
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
4
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
5
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети...
6
Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква...
Най-четени
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
2
Напусна ни Иван Тенев
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
5
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Водещи новини
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула...
17:46, 31.10.2025
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София?
20:11, 31.10.2025
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)
17:52, 31.10.2025
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени
17:35, 31.10.2025
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
20:48, 31.10.2025
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
България ще участва отново на "Евровизия"
19:25, 31.10.2025
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
България и еврото: Опасения и разяснения преди влизането в еврозоната
20:04, 31.10.2025
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести...
17:13, 31.10.2025
Чете се за: 04:32 мин.
По света
