Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС, илюстративна
България продължава да е сред рекордьорите в Европа по цени на жилища.

Средната цена на квадратен метър в София е около 2100 евро, а увеличението на цените през второто тримесечие на тази година е близо 16%.

На крачка от влизането в еврозоната — един от най-често задаваните въпроси е: ще поскъпнат ли жилищата?

Хората очакват, че цената на жилищата ще продължи да расте, въпреки уверенията на експертите, че цените или ще се запазят на сегашните нива, или ще се покачат леко.

"Ще има скок нагоре, той не е спирал още от 2019 г. Има човек, който в някакъв момент иска да си вземе имот, то няма как да стане."

"Смятам, че това е един нереален балон, който рано или късно ще се спука, защото не може цените в София да се равняват на тези във Виена."

Според икономистите влизането в еврозоната няма да предизвика шоково поскъпване.

Доц. д-р Щерьо Ножаров - УНСС: "Ще има консолидиращо продължаване на ръста на цените, консолидиращо означава със забавен темп от 6-8%, ще се отрази сравнително позитивно. Цените на имотите в България вече са сходни с тези в Румъния и Сърбия, дори с някой региони в Гърция."

В София средната цена на квадратен метър вече надхвърля 2000 евро.

Мирослав Стоянов - управител на агенция за недвижими имоти и брокер - София: "Хората имат интерес да закупят жилища в кварталите с по-ниски цени, това са уредените жилищни райони като "Люлин". "Малинова долина" е хит на пазара в Южна София, "Левски Г", където се предвижда да се пусне новата метролиния."

В по-малките градове разликите със столицата са осезаеми. В Хасково новото строителство се предлага между 1000 и 1200 евро на квадрат. Според брокери покупката на жилище няма да е проблем и след 1 януари.

Мира Сакалийска - управител на агенция за недвижими имоти - Хасково: "Смятам, че тогава банките ще бъдат още по-отворени да помагат и финансират такава идея за покупка на жилище и нещата няма да бъдат толкова фрапиращи."

Според финансовите експерти пазарът е готов за преминаването към еврото, но може да има и губещи.

Левон Хампарцумян - финансов експерт: "Кредитният пазар за имоти отдавна е в евро и всички ефекти от влизането в еврозоната според мен са отчетени от пазара. Хубавите проекти с добра урбанизация, добро качество, добра комуникация ще държат цени, другите при определено разгръщане на пазара - могат да започнат да губят."

Експерти прогнозират раздвижване в някои сегменти на недвижимите имоти заради институционални европейски инвеститори. Такива могат да са имоти свързани с логистика, индустриални имоти, офис площи.

