ИЗВЕСТИЯ

България ще участва отново на "Евровизия"

Цанка Николова
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Догодина престижния песенен конкурс ще отбележи своя 70-годишен юбилей

България ще участва отново на "Евровизия"
България се завръща на „Евровизия“. Страната ни ще участва в престижния песенен конкурс, който догодина ще отбележи своя 70-годишен юбилей.

Завръщането ни е част от стремежа на Българската национална телевизия да популяризира българската култура и талант пред международна публика. Домакин на конкурса догодина ще бъде Виена.

България отново ще изгрее на сцената на Евровизия.

"За БНТ е изключителна гордост и удоволствие, че ще има възможността още веднъж да изпратим български представител или представители на най-големия песенен конкурс в Европа. Това от една страна е изключителен шанс за българските артисти, от друга страна ще покаже недвусмислено къде се намираме на картата на европейската музикална сцена", каза Антон Андонов, член на УС на БНТ.

В следващите месеци предстои и подготовката за избора на изпълнител и на песен, с които България ще се представи на най-голямата музикална сцена в Европа.

"Това, което мога да кажа от сега е, че БНТ ще се постарае да направи един изключителен прозрачен и качествен избор, който да прати артисти във Виена, така че България да се гордее, а не да се срамува. През 2026 г. Евровизия прави 70-годишен юбилей, ние имаме шанс да бъдем отново част от историята на най-големия песен конкурс, важно е да има български представител на най-голямата сцена, защото по този начин ние успяваме още веднъж да промотираме българската култура", коментира Андон Андонов.

Двата полуфинала ще бъдат на 12 и 14 май, а големият финал - на 16 май.

#"Евровизия" #Виена #конкурс #БНТ

