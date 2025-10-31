Окончателно: Либералите спечелиха изборите в Нидерландия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Партията D66 води пред крайнодесните популисти с 15 000 гласа

Оспорваната политическа битка в Нидерландия завърши с победа на либералите. Партията D66 води пред крайнодесните популисти с 15 000 гласа.

Независимо, че преброяването продължава, анализите показват, че либералната партия вече не може да бъде изпреварена.

Според първоначалните изчисления двете партии ще имат еднакъв брой депутати. Възможно е, обаче, популистите от Партията на свободата да останат с 26, а D66 - с 27.

През следващите дни започват консултациите за съставяне на изборите. Лидерът на либералите Роб Йетен заяви, че ще се опита да коалира партиите от "политическия център".

