Пеевски сезира Инспектората към ВСС заради пуснат на свобода шофьор, прегазил пешеходец

Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че ще сигнализира Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава във Врачанския окръжен съд, постановил решението да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьор, убил пешеходец на пътя и избягал от местопроизшествието.

Според Пеевски това е "поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост."