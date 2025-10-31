БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пеевски сезира Инспектората към ВСС заради пуснат на свобода шофьор, прегазил пешеходец

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че ще сигнализира Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава във Врачанския окръжен съд, постановил решението да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьор, убил пешеходец на пътя и избягал от местопроизшествието.

Според Пеевски това е "поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост."

"Практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост. Защото хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване", се казва в съобщението до медиите.

