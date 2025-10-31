БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)

Милена Кирова
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Обсъждането на бюджета беше прехвърлено за следващата седмица

Народно събрание
Снимка: БТА
Ново противопоставяне между управляващи и опозиция и нови обвинения по план-сметката на държавата . Обсъждането на Бюджета беше прехвърлено за следващата седмица, въпреки че днес изтече крайният срок за внасянето му в парламента.

Като продължение на бюджетите, които сглобката приемаше, така лидерът на ГЕРБ определи план-сметката за догодина.

"ГЕРБ през годините водеше тази консервативна политика, винаги държахме фискален резерв, но накрая дойде Промяната и всички системи нараснаха главоломно. Няма партия, която да излезе и да каже: Асен Василев вдигаше много пенсиите, а ние сега ще ги намалим. И затова сега с милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и готини, както правеше Асен Василев", каза Бойко Борисов, председател на ГЕРБ.

"Явно след като господин Борисов е достигнал пенсионна възраст, най-накрая е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите, да се спазва законът и швейцарското правило. А лошата новина е, че е научен урокът само наполовина. Втората половина от лошите бюджети на Асен Василев беше да не се вдигат данъците и осигуровките. През всички кризи, през които минахме, ние не си позволихме да вдигнем осигуровките", коментира Асен Василев, председател на ПП.

Според "Възраждане" управляващите може би тестват общественото мнение с увеличението от двупроцентни пункта на пенсионната вноска.

"Ще удари както малкия бизнес, така и доходите на всички работещи и най-вероятно ще предизвика и освен загуба на доходи, ще предизвика и инфлация", заяви Димо Дренчев, "Възраждане".

3% дефицит - това е червената линия за упрвляващите.

БНТ: Ще надхвърлите ли 3-те %? Има ли такава опасност?

"Има, но ще се стараем да не го направим, да го компенсираме с приходите. Близо 7 млрд. повече са събрали приходните агенции тази година, борбата с корупцията, контрабандата и митниците дава такъв резултат. Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези допълнителни приходи ще покрием тези дупки, които ще се появят в бюджета", каза Бойко Борисов.

ПП-ДБ предлагат редица десни мерки.

"Внесохме таван на бонусите в публичния сектор. Държавните служители трябва да започнат да плащат осигуровки", коментира Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България".

Борисов припомни колко дългове са натрупани по времето на Асен Василев и обясни защо кабинетът продължава да тегли заеми.

"Ще продължим, разбира се, защото иначе ще кажете ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионери, армията, хората, дойде ГЕРБ и предложи постна пица", заяви Бойко Борисов.

"По-добре е да се спрат парите към касичките на различните бизнеси, които захранват властта и правят корупция", каза Асен Василев.

Конкретните параметри ще станат ясни, когато бюджетът бъде представен официално.

#Бюджет 2026 #парламента #Асен Василев #Бойко Борисов

