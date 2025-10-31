Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)

Страната ни временно ограничава износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените. Това решиха извънредно днес депутатите, които приеха превантивни мерки по отношение на горивата. От опозицията предупредиха, че може да се стигне до криза и поискаха изслушване на премиера, председателя на ДАНС, както и на ресорните министри.

Как се стигна до решението на парламента?

Ден след като стана ясно, че руският петролен гигант "Лукойл" ще продаде чуждестранните си активи, днес от управляващото мнозинство излязоха с превантивни мерки.

Делян Добрев, ГЕРБ - СДС: "С конкретното наше предложение ограничаваме износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка. Имаме гориво за много месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата. Даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници", ако се налага да разрешава износа на определи продукти."

Предложението беше разгледано и прието на извънредна бюджетна комисия. От опозицията предупредиха, че може да се стигне до криза и поискаха незабавно изслушване на председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата.

Асен Василев, ПП-ДБ: "Тази мярка е разумна при определени условия, които не знаем дали съществуват, тъй като беше внесена в много спешен порядък и правителството не дойде да обясни. Половината резерв на България е извън страната. Тук е важно да каже правителството, че е говорило с другите държави членки и те няма да наложат ответни мерки, тоест ние да можем да ползваме резерва в пълен обем."

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Сега на пожар, след като е станало ясно, че през последните дни има засилен износ на горива от България и след като цяла седмица ни уверяваха, че всичко е наред, в 12 без 5 се гласува тази забрана. Внесохме искане за спешно изслушване на министъра на икономиката, министъра на финансите, на енергетиката и шефа на ДАНС на закрито заседание, за да ни запознаят с реалната ситуация на пазара на горива."

Цончо Ганев, "Възраждане": "В България е явно вече, че има тежък проблем със запасите от горива. И тук големият въпрос е защо не се предоставят анализите, защо не се изкарват цифрите какво имаме като запаси. Явно, вече имаме проблем с доставките. Предполагаме, че държавният резерв не е пълен за 90 дни. И след дни, ако няма окончателна сделка, "Лукойл" ще затвори и горива няма да има."

Радостин Василев, МЕЧ: "Това решение е признание за това, че в България няма дизелово гориво. Да прекъснеш заседание на НС, за да вземеш решение за износа - означава, че не просто нямаме гориво за 90 дни, не просто за 60, а нямаме гориво. И сега ако имаме държава, шефът на ДАНС трябва да дойде в парламента и да обясни как ще гарантираме доставката на дизелово гориво, защото изглежда,че следващата седмица ще имаме проблем с наличното дизелово гориво в България. Безхаберието на управляващите стигна до там, че те не знаят какво да правят и създават криза. Това означава, че утре пред бензиностанциите ще има опашки с коли."

Точката влезе извънредно и в зала, а вносителите успокоиха от трибуната.

Делян Добрев, ГЕРБ-СДС: "Във всяка една секунда ние знаем колко горива има в тази държава, освободени в търговската мрежа за търговия . Освободените горива - които са в търговската мрежа, в данъчните складове на производителя , на търговците - бензин и дизел , са за около 3 месеца. Отделно в държавния резерв трябва да има за още три месеца. Колко има ще покаже проверката. Имаме горива за 6 месеца , а вие излизате като никога неуправлявали тази държава и казвате 7 дена. как го измисляте." Йордан Цонев, "ДПС-Ново начало": "Няма никаква паника на пазара за горива в България. Няма никакви данни за това, че имаме за по-малко от 6 месеца запаси. Тази мярка е навременна, точна и ясна. Какво друго можеш да направиш първо, освен да спреш износа. Ясни са резервите по закон. Сега ще ги проверим още веднъж, за да сме сигурни и да са сигурни българските граждани."

Със 135 гласа "за" депутатите решиха временно да ограничат износа на нефтопродукти. Парламентът възложи на председателя на Държавения резерв и военновременни запаси в едноседмичен срок да провери съхраняваните количества горива.