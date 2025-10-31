БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести промени Сърбия?

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Според анализатори, Сърбия е в политическа криза, чийто край е трудно предвидим

Походът на хиляди сръбски студенти от Белград към Нови Сад продължава. Утре по обяд, в деня на първата годишнина от срутването на ремонтираната козирка на жп гарата в града, те ще почетат паметта на 16-те души, които загинаха.

Тази една година и студентското движение промениха обществените нагласи и хвърлиха ръкавица на 13-годишното управление на президента Александър Вучич. В този час се очаква и обръщение към гражданите на държавния глава. Може ли една човешка трагедия да промени политическия пейзаж и накъде върви Сърбия - отговорите следват.

Те са хиляди, предимно студенти. Обикалят Сърбия, и не само, част от тях последната година стигнаха с велосипеди до Брюксел и Страсбург. За да кажат на сърбите и на света - нещо в държавата не работи.

Всичко започна на 1 ноември миналата година, когато козирката на скоро ремонтираната жп гара падна и уби 16 души. Според протестиращите, системната корупция и безхаберието на управляващите са сред причините за трагедията.

Впоследствие, студентското движение се обяви за нови избори. Управляващите, начело със Сръбската прогресивна партия на президента Александър Вучич, заклеймиха недоволството. Стигна се само до незначителни правителствени промени.

"С това правителство едва ли има някакво решение. Трябва натиск. Защото без натиск, президентът няма да си тръгне. Още повече сега, когато искаме избори", каза Мария Петрович, протестираща, Белград.

"От една страна получаваме подкрепа, хората са готови да следват студентите колкото и където и да необходимо. От друга страна, има много хора, които ни виждат във възможно най-лоша светлина, дори да сме част от семействата им", коментира Андрей Стоянович, протестиращ, Враня.

Студентското движение категорично промени обществените нагласи.

"За първи път в Нови Пазар, на граждански протест, рамо до рамо, застанаха бошняци и сърби. За първи път от 35 години", заяви Сеад Биберович, жител на Нови Пазар.

Властта се опита да подкупи студентите - с ниски заеми за жилище, с обещания за по-високи заплати. Като едновременно с това прибягваше и до физически заплахи и сплашване. Соня Капитанович е собственик на верига магазини, които са атакувани вече 4 пъти, защото подкрепят протестите.

"Помагахме по много начини - бяхме на протестите, бях сред хората, които следяха за реда, бях активна в социалните мрежи. Приютявхме студенти, дошли за протестите от други градове", каза Соня Капитанович.

Не липсват и хора, които смятат, че нищо не се е променило.

"Козирката можеше да рухне, независимо кое е правителството на власт. Това не означава, че трябва да има арести и да се търси отговорност. Студентите използват това за политически цели, а това е друг проблем", коментира Стана, жител на Враня.

Според анализатори, Сърбия е в политическа криза, чийто край е трудно предвидим. Но промяната за една година е факт.

"Това, което се промени на първо място е отношението към правителството. От много години, дори десетилетия, властта си изгради образ, че е демократична. И сега, изведнъж, от първи ноември миналата година, стана ясно, че повече не може да се преструва, че е демократична. Веднъж разрушен, този образ не може да се възстанови", заяви Предраг Востинич, гражданско движение "Местен форнт", Кралево.

Очевидно нито властта, нито студентското движение, имат капацитет да надделеят в момента. Играта е на търпение, нерви и изтощение. А ключът към изхода изглежда са избори.

