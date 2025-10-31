БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и еврото: Опасения и разяснения преди влизането в еврозоната

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
За някои търговци, особено на малки обекти, единната европейска валута е повод за притеснение

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Царево приключи информационната кампания в Бургаско на Комисията за защита на потребителите и НАП, на която гражданите можеха да получат достоверна и цялостна информация за въвеждането на еврото у нас.

Превенцията срещу измами и контролът за некоректни търговци бяха сред темите, които институциите коментираха с хората.

Основните притеснения на хората в Царево са дали търговците нямат да се възползват от въвеждането на еврото, за да повишат незабелязано цените на стоките.

"Когато в продължение на един месец цената се вдигне с 50 ст., следващия месец с още 50 ст. на никого няма да му направи впечатление", каза Росен Димитров.

"Търговецът трябва да се обоснове защо тази цена, след въвеждане на еврото, е станала по-висока", коментира Данаила Костова, КЗП.

"Ако има обективни икономически фактори, които ви позволяват да вдигнете - окей, няма проблеми. Изземаме документите, изследваме нещата", заяви Христо Узунова, НАП-Бургас.

За някои търговци, особено на малки обекти, единната европейска валута е повод за притеснение.

"Ще имаме проблеми. Ние още не можем да свикнем с това евро, нито го знаем. Не сме работили никога с евро", каза Донка, търговец.

Мария е касиер, но не смята, че еврото ще създаде проблеми – нито на нея, нито на клиентите.

"Те хората като са запознати с техните задължения не вярвам да има някакви проблеми. Който си е плащал с левове досега, ще си плаща с евро. Неясното беше, за мен лично, докога ще може да използва българския лев", коментира Мария Димова, касиер.

"От 1-ви януари реално ще бъде двойното обръщение, тоест, в рамките на един месец ще можем да заплащаме в левове и в евро. От 1-ви февруари в обръщение ще бъде само в евро", заяви Данаила Костова, КЗП.

Хората, които имат останали суми в лева, ще могат да ги обръщат в евро, без комисионни, във всички банкови институции през първите 6 месеца от въвеждането на еврото.

#кампания за еврото #България и еврозоната #Бургас

