Износът на горива към трети страни от България е намалял драстично през последната година

Снимка: илюстративна
Към момента липсват данни, които да показват увеличение на износа на горива за трети страни, каквато е Сърбия. Последните актуални данни са към края на август.

За последната година износът на горива към трети страни от България е намалял драстично, показват данните на националната статистика.

Най-големият производител у нас обяви още в началото на годината, че работи предимно за вътрешното потребление. Така експортът от 3,2 млрд. лева през август 2024 г. е достигнал до 1,8 млрд. година по-късно.

Националната статистика отчита и намаление на произвоството както на бензин, така и на дизел, съответно с 6,8% и 1,4 на сто.

