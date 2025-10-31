50 ученици получиха званието "Отличник на България"

50 български ученици получиха званието "Отличник на България" в навечерието на Деня на българските будители.

Всички наградени са носители на медали от олимпиади и международни състезания. Инициативата "Оличниците на България" е на вестник "24 часа" и се провежда за девета година.

Българският отбор по лингвистика спечели два златни, два сребърни, два бронзови медала и две почетни грамоти от Международната олимпиада по лингвистика в Тайпе. Началото на тези олимпиади по лингвистика е поставено именно в България през 2003 година.

Сирма Караджова, сребърен медалист от Международната олимпиада по лингвистика: "Имаме задача на конкретен език, на международната олимпиада са пет. Ние не знаем този език, никой от участниците не го знае, най-често се говори в област, например в Австралия или Азия, до където рядко участниците имат достъп. И преводът на български, като ние чрез логика трябва да открием правила, граматика, синтаксис." Ванеса Калинкова, абсолютен шампион на Международната олимпиада по лингвистика: "Сега, когато се връщам назад, се чувства много по-трудно това психически да се подготвиш и цялата подготовка, която протича с години назад във времето и се сещам за тежки моменти, през които съм преминала и се радвам, че не съм се отказала тогава. Защото има моменти, в които съм била, често казано, на ръба."

"Отличници на България" станаха и носители на медали от международните олимпиади по география и химия, от Менделеевата олимпида, от състезания по експериментални науки, право и ядрена физика, носители на национални дипломи.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "В навечерието на Деня на народните будители сме. Всеки един от нас може да бъде будител като подкрепя учителите, като подкрепя децата. Иваме такива, които успяват да вдъхновят други. Дори тези деца с техните резултати съм убеден, че ще вдъхновят други деца и те в тази възраст са вече своеобразни будители."

Вече 300 български ученици са част от клуб "Отличниците на България" .