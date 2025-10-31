Ева Янева: Младото поколение са професионалисти от малки

Женският ни национален отбор по волейбол върви във възходяща линия и за отбора ни тепърва предстоят успехите. В това е убедена бившата национална състезателка Ева Янева, която говори специално за БНТ. Янева е категорична, че сегашното поколение разполага с изобилие от таланти.

„Има много, има със сигурност. И аз много им се радвам. Изключително впечатление ми прави, че по-младото поколение са професионалисти още от малки. Много силни личности. Таланти, изключително възпитани. И много се радвам. И е изключително удоволствие да бъда част от тяхната кариера, дори да съм покрай тях. За мен наистина е удоволствие“, каза Янева.

За живота, успехите, трудностите и бъдещето - гледайте цялото интервю със седемкратната шампионка на Франция в неделя, 2 ноември от 13:15 часа по БНТ 1 в предаването „Зала на славата“.

„Ценно е да знаеш, че вдъхновяваш по някакъв начин най-вече децата. Че им даваш сила и пример“, добави Янева.

