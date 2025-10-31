Ключово споразумение: ББР и Регионалното министерство определиха как ще се плащат общински проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българска банка за развитие подписаха споразумение, което регламентира извършването на плащания от страна на държавната банка по Инвестиционната програма за общински проекти. Споразумението определя реда и условията, по които ББР ще осъществява разплащания за реализирането на проекти във ВиК сектора, пътната, здравната, образователната инфраструктура и други ключови за регионите инвестиции, одобрени като допустими съгласно Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Общият размер на плащанията е до 900 млн. лв.