ИЗВЕСТИЯ

Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

Ключово споразумение: ББР и Регионалното министерство определиха как ще се плащат общински проекти

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българска банка за развитие подписаха споразумение, което регламентира извършването на плащания от страна на държавната банка по Инвестиционната програма за общински проекти. Споразумението определя реда и условията, по които ББР ще осъществява разплащания за реализирането на проекти във ВиК сектора, пътната, здравната, образователната инфраструктура и други ключови за регионите инвестиции, одобрени като допустими съгласно Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Общият размер на плащанията е до 900 млн. лв.

Деляна Иванова - председател на Надзорния съвет на ББР: "С този правителствен мандат ББР изпълнява една от ролите, заложени в закона, именно намаляване на регионалните дисбаланси и като разплащателен агент на тази програма ние ще гарантираме бързо, прозрачно и с необходимата отчетност ползване на тези средства за успешното реализиране на проектите на общините."

#Министерство на регионалното развитие #ББР #общински проекти

