Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби

"Центърът за психично здраве-София" получи административно наказание заради случая от февруари с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби. Тогава 5 болници отказаха да настанят 30-годишния Димитър.

При останалите 4 лечебни заведения от медицинския надзор не са установили нарушения. Досъдебното производство за самоубийството беше прекратено още през май.

Майката на самоубилия се Димитър не се е отказала да търси справедливост. От Софийската районна прокуратура съобщиха за БНТ, че досъдебното производство по случая е било за склоняване към самоубийство и тъй като не е установено съпричастно лице - делото е прекратено.

"Когато дойде линейката да го вземе след като той скочи от петия етаж, аз тръгнах към него, полицаите ме спряха и казаха, че това е престъпление и се оказа, че те водят дело срещу нас. Не ми даоха в последните минути да съм с него, той беше в съзнание, чуваше се", каза Донка Каимска, майка на Димитър.

Тогава Донка не е в състояние да даде показния, дават ги мъжът й и братът на Димитър. Те обаче били грешни. В сведенията пишело, че Димитър страдал от психично разстройство от две години, а реално до февруари - поведението му не е показвало, че има сериозни проблеми.

Понякога имал леки депресии и пиел. Семейството обмисляло да го заведе на психиатър. Проверката на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" е по сигнал на човек извън семейството - Веселин Ганев, който бил потресен, когато разбрал за случая от медиите.

"Общо взето са се опитали да и вменят морална вина и не са търсили доказателства за очевидното бездействие на длъжностни лица тогава, както от 6-то РПУ, така и от болниците", коментира Веселин Ганев.

Веселин изисква да се проверят 5-те болници отказали прием. Надзорът открива нарушение само при първата - "Центърът за психично здраве - София", и то за неиздаване на амбулаторен лист. Това разбираме от изискана от нас справка по закона за достъпа до обществена информация.

Директорът д-р Емил Грашнов категорично отказа да коментира случая. В предоставения ни протокол пише, че Димитър открито е заявил, че иска да се самоубие и дори вече е опитал, но нямат свободни места. Затова е издадено направление за настаняването му в болница "Св. Иван Рилски". Оттам обаче отричат да са търсени по спешност, както и че Димитър е воден там. Майката твърди друго.

"В Курило като отидохме даже не ни пуснаха. Вдна жена ни изгони, почна да крещи: как идвате тука без да сте се обадили, така не става, то няма места", заяви Донка Каимска.

Според майката на Димитър нито полицията, нито лечебните заведения са си свършили работата. От Министерството на здравеопазването коментираха, че на задължително настаняване и лечение подлежат лица с психични разстройства, които могат да извършат престъпление и представляват опасност за околните. Проверките по случая продължават.