Проверка потвърди отличното качество на водите в Черно море

В Международния ден на Черно море – 31 октомври, министърът на околната среда и водите Манол Генов участва във взимането на проби от морска вода в Созополския залив.

Мониторингът потвърди отличното качество на морските води край българския бряг и за пореден път доказа, че българското море е чисто и жизнено. Кислородът във водата е 97%, което я прави жизнена за микроорганизми. Останалите резултати ще станат известни след няколко дни.

Според данни от последния доклад на Европейската агенция по околна среда, България е на второ място в Европа за 2024 г. по дял на водите за къпане с отлично качество от 97-98%. Броят на плажовете със сертификат Син флаг се е удвоил спрямо 2011 г., като през 2024 г. те вече са 22.