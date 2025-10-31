Българската армия постепенно се модернизира

Със специална изложба сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си и 140 години от победата при Сливница по време на Сръбско-българската война.

Командирът на сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков обяви, че армията постепенно обновява техниката и въоражението си. Първите ударни дронове се очаква да влязат на въоръжение до началото на следващата година.

Те ще служат за обучение на личния състав, а не за бойни действия. Придобиването на нови артилерийски системи 155-милиметров калибър ще стане след одобрение на националния план по европейската програма „Сейв“. Предвижда се и поетапна подмяна на личното стрелково оръжие, като вече e изпълнена обществена поръчка за подмяна на пистолети.