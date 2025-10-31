Българската армия постепенно се модернизира

Със специална изложба сухопътните войски отбелязват 147 години от създаването си и 140 години от победата при Сливница по време на Сръбско-българската война.
Командирът на сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков обяви, че армията постепенно обновява техниката и въоражението си. Първите ударни дронове се очаква да влязат на въоръжение до началото на следващата година.
Те ще служат за обучение на личния състав, а не за бойни действия. Придобиването на нови артилерийски системи 155-милиметров калибър ще стане след одобрение на националния план по европейската програма „Сейв“. Предвижда се и поетапна подмяна на личното стрелково оръжие, като вече e изпълнена обществена поръчка за подмяна на пистолети.
"Прекалено много неща трябва да бъдат подменени, защото последните 30 и няколко години не е подменяно нищо и ние сме ги приоритизирали, един път, защото не може всичко да се свърши наведнъж, втори път, защото бюджета на държавата не би устискал", каза генерал-майор Деян Дешков