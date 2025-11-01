Пентагонът даде зелена светлина за ракети "Томахоук" за Украйна

Пентагонът е дал зелена светлина Белият дом да предостави на Украйна ракети "Томахоук" с голям обсег. Окончателното политическо решение е в ръцете на президента Доналд Тръмп, съобщи Си Ен Ен, като се позова на американски и европейски представители, запознати с въпроса.

Министерството на войната е преценило, че доставката няма да се отрази отрицателно на складовите запаси на Съединените щати. Оценката е била направена преди срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом миналия месец, на която той настояваше да получи ракетите.

Тръмп обаче отказа предоставянето им поне засега. Според Си Ен Ен, решението му е изненадало американските и европейските представители.