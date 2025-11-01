БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Китай изстреля нова космическа мисия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Китай изстреля нова мисия на пилотиран кораб към орбиталната си космическата станция "Тиангун".

"Шензоу-21" изведе в орбита трима астронавти. Те ще прекарат в Космоса 6 месеца и ще проведат над 20 научни изследвания и технологични експерименти.

Китай за пръв път праща и четири мишки на космическата си станция, за да проучи как безтегловността и ограниченията влияят на поведенческите модели на гризачите.

Това е седмата мисия до постоянно обитаваната китайска космическа станция, откакто тя беше завършена през 2022 г.

#Китай #космическа мисия

