Аспарух Аспарухов: Щастливи сме, че успяхме да зарадваме целия български народ

Аспарух Аспарухов отбеляза, че в българския национален отбор по волейбол за мъже са щастливи от спечелването на среброто на световното първенство във Филипините и това, че успяха да зарадват българския народ. В Деня на народните будители българският национал не спести своите благодарности и към хората, които са работили с играчите преди това.

Волейболистът на Шлепск Малов бе удостоен със званието Почетен гражданин на Община Божурище в Народно читалище "Христо Ботев" В предаването „Библиотеката“ по БНТ центърът коментира отново представянето на българите на Мондиала.

“Не очаквахме чак такова посрещане, но в момента, в който кацнахме на българска земя и когато видяхме за каква организация става на въпрос, и като видяхме хората как се бяха събрали в последните мачове, се почувствахме горди. Това ни даде една страхотна топлина“, върна се той към събитията в края на септември.

„С момчетата си говорихме, че това ни дава още една допълнителна мотивация да продължаваме да се развиваме през годината и лятото за националния отбор да сме на 100 процента, за да можем да радваме хората“, каза още един от лидерите на „лъвовете“.

Волейболистът говори и за това какво е да го устоят със званието Почетен гражданин на Община Божурище.

„Изключително съм щастлив, защото мога да представлявам моя град в цяла България и света. Това ме стопля изключително много.“

Сред аплодисментите в залата звучат и думите на благодарност към читалището, защото знанието и книгите създават будителите, дори и в спорта.

„Читалището е изключително важно, за да могат да се развива културата на местно ниво и децата още от малки да израстват с този блясък, който аз съм имал на тяхно място преди години. Щастлив съм, че тези хора, които работят в него, продължават да го развиват по този начин.“

Една от волейболните звезди на представителния ни тим сподели и какво стои от другата страна на медала.