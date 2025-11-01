Аспарух Аспарухов: Щастливи сме, че успяхме да зарадваме целия български народ

Ще даваме всичко от себе си така да продължава, заяви в ефира на БНТ волейболният национал, който стана Почетен гражданин на Община Божурище.
Аспарух Аспарухов отбеляза, че в българския национален отбор по волейбол за мъже са щастливи от спечелването на среброто на световното първенство във Филипините и това, че успяха да зарадват българския народ. В Деня на народните будители българският национал не спести своите благодарности и към хората, които са работили с играчите преди това.
Волейболистът на Шлепск Малов бе удостоен със званието Почетен гражданин на Община Божурище в Народно читалище "Христо Ботев" В предаването „Библиотеката“ по БНТ центърът коментира отново представянето на българите на Мондиала.
“Не очаквахме чак такова посрещане, но в момента, в който кацнахме на българска земя и когато видяхме за каква организация става на въпрос, и като видяхме хората как се бяха събрали в последните мачове, се почувствахме горди. Това ни даде една страхотна топлина“, върна се той към събитията в края на септември.
„С момчетата си говорихме, че това ни дава още една допълнителна мотивация да продължаваме да се развиваме през годината и лятото за националния отбор да сме на 100 процента, за да можем да радваме хората“, каза още един от лидерите на „лъвовете“.
Волейболистът говори и за това какво е да го устоят със званието Почетен гражданин на Община Божурище.
„Изключително съм щастлив, защото мога да представлявам моя град в цяла България и света. Това ме стопля изключително много.“
Сред аплодисментите в залата звучат и думите на благодарност към читалището, защото знанието и книгите създават будителите, дори и в спорта.
„Читалището е изключително важно, за да могат да се развива културата на местно ниво и децата още от малки да израстват с този блясък, който аз съм имал на тяхно място преди години. Щастлив съм, че тези хора, които работят в него, продължават да го развиват по този начин.“
Една от волейболните звезди на представителния ни тим сподели и какво стои от другата страна на медала.
„От другата страна стои изключително много пот, лишения и много раздаване, което сме давали не само тази или миналата година, а във всичките, които са били тези момчета в националните отбори. Трябва да благодарим и на хората, които са работили преди това с нас и на тези, които го правят сега. За да стигнем до този резултат през цялото време. Щастливи сме, че успяхме целия български народ и ще даваме всичко от себе си така да продължава“, завърши Аспарухов.