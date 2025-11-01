Празнични шествия за Деня на народните будители

На 1 ноември честваме Деня на народните будители – ден на възхвала и почит към онези българи, посветили живота си на българската духовност, език и култура, и вдъхнали гордост на нашия народ. В цялата страна днес има шествия, чествания и различни събития. A в президентството се проведе церемония по награждаване млади будители.

По традиция на 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители и отдаваме почит към българските книжовници, просветители и борци за национално освобождение, които със своето дело са съхранили българския дух и култура през вековете. Будители са не само героите от миналото, но и всички учители, писатели, творци и хора на науката, които и днес развиват и предават любовта към знанието.

По случай празника Софийският университет "Свети Климент Охридски" организира шествие, с поднасяне на венци и цветя пред паметници на бележите българи. Шествието започна пред Ректората на университета, където се намират статуите на братята Евлоги и Христо Георгиеви, премина покрай паметниците на Св. Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Иван Вазов и завърши пред паметника на Иларион Макариополски пред Синодалнта палата.

За празничната атмосфера на събитието се погрижиха Университетският хор за старинна музика, както и деца от едно от столичните училища.

На днешния празничен ден входът за музеите и галериите в столицата и някои градове в страната ще бъде безплатен за посетители. Във всички градове празникът се отбелязва с различни културни събития и инициативи.