Президентството отваря врати за граждани в Деня на народните будители

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Инициативата ще продължи от 12:30 до 16:30 часа

президентството отваря врати граждани деня народните будители
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Администрацията на президента отваря врати за граждани в Деня на народните будители, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Инициативата ще продължи от 12:30 до 16:30 ч. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще приемат лично първите гости на "Дондуков" 2.

Гражданите ще имат възможност да разгледат Гербовата зала и кабинетите на президента и на вицепрезидента. Специално за празника в президентството ще бъдат изложени експонати, носещи духа на българската история и култура. В Гербовата зала ще бъде изложен екземпляр от първото издание на "Ключ Българскаго языка" на Георги С. Раковски, предоставен от Националния исторически музей.

Посетителите ще могат да разгледат и експонати от авторската изложба на гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова "Кодове на идентичност – вяра, език, народ" от Националния антропологичен музей при Българската академия на науките. Експозицията е посветена на 1160 години от покръстването на българския народ, 1140 години от успението на св. Методий, 1170 години от глаголицата. Със съдействието на Националния исторически музей и редица регионални музеи ще бъдат изложени пет амулета с глаголически надписи от 10-11 век.

Ще бъдат изложени и експонати, предоставени от Националния военноисторически музей. Експонатите са тематично обвързани с 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Сръбско-българската война.

Гражданите, които имат желание да посетят институцията в рамките на Деня на отворените врати, следва да имат предвид, че ще преминават през проверка за сигурност, като не се допуска внасянето на обемисти багажи, обясниха от прессекретариата.

По-рано през деня пред сградата на президентската институция ще се проведе церемония по издигане на националния флаг на България по случай Деня на народните будители. Президентът и вицепрезидентът ще участват в церемонията, в рамките на която държавният глава ще приеме строя на Националната гвардейска част. По-късно президентът ще отправи приветствие по случай празника. Той ще отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел, информираха от прессекретариата.

