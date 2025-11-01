БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яна Ангелова в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Плувкинята е част от Национален спортен клуб „Олимп“.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Яна Ангелова е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Плувкинята е част от Национален спортен клуб „Олимп“ и разказа за първите си стъпки в плуването.

Започнах да тренирам на 7 години и половина заедно с моята сестра. Винаги съм харесвала да бъда във водата и никога не ме е било страх от нея. Първият ми треньор е Емил Милков, той успя да ме научи на основните умения в плуването и на правилна техника. Четири години по-късно преминах в групата за високо спортно майсторство при Петър Иванов, който ми е и сегашният треньор. Моите родители не са спортисти, но дядо ми е бил многократен шампион на България по джудо. Той не ме насочи към спорта, а по-скоро родителите ми ме записаха, защото аз и сестра ми винаги боледувахме като малки и искаха да ни подобрят имунната система. Дядо ми винаги ме е подкрепял и ми е давал съвети за някои неща какво да правя в определени ситуации“, бяха първите нейни думи.

„Започнах да се състезавам на 10 години. Първоначално ми беше много трудно, защото започнах доста късно и имах проблеми с постигането на по-високи резултати. В началото нямах върхови постижения, нито класирания и бях на дъното, но винаги се стремях да се подобрявам. Първият ми стил е кроул, но след това започнах да тренирам повече гръб и в момента той е моят основен, защото се чувствам най-добре в него. Имам и добра стартова реакция, това ми помага и самото ми стоене във водата на гърба е добро. Имам добри обръщания, самата ми техника на стила още от малка е много хубава, което го дължа на първия ми треньор. Сегашният такъв ми я усъвършенства и ме направи състезателят, който съм в момента. Той винаги е бил много амбициозен и отдаден в това, което прави. Поставя ми високи цели, които да следвам и е искал да давам максимума от себе си“, добави 16-годишната плувкиня.

Младата състезателка сподели, че една от нейните цели е да участва на международно състезание.

До момента не съм била на международно състезание, но това е една от целите, която искам да постигна. Миналата седмица бях на състезание в Бургас, на което се представих отлично. Спечелих шест медала, от които пет златни и един сребърен. За моята възрастова категория аз съм една от най-добрите, винаги се класирам на стълбичката. Или съм първа, или втора, заедно с едно момиче винаги си разменяме местата“, допълва Ангелова.

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Яна Ангелова във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

#Яна Ангелова #"Аз съм"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 01.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 01.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 31.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 31.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 31.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 31.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 31.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 31.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 30.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 30.10.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ