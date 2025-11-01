Яна Ангелова в предаването "Аз съм"

Яна Ангелова е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". Плувкинята е част от Национален спортен клуб „Олимп“ и разказа за първите си стъпки в плуването.

„Започнах да тренирам на 7 години и половина заедно с моята сестра. Винаги съм харесвала да бъда във водата и никога не ме е било страх от нея. Първият ми треньор е Емил Милков, той успя да ме научи на основните умения в плуването и на правилна техника. Четири години по-късно преминах в групата за високо спортно майсторство при Петър Иванов, който ми е и сегашният треньор. Моите родители не са спортисти, но дядо ми е бил многократен шампион на България по джудо. Той не ме насочи към спорта, а по-скоро родителите ми ме записаха, защото аз и сестра ми винаги боледувахме като малки и искаха да ни подобрят имунната система. Дядо ми винаги ме е подкрепял и ми е давал съвети за някои неща какво да правя в определени ситуации“, бяха първите нейни думи.

„Започнах да се състезавам на 10 години. Първоначално ми беше много трудно, защото започнах доста късно и имах проблеми с постигането на по-високи резултати. В началото нямах върхови постижения, нито класирания и бях на дъното, но винаги се стремях да се подобрявам. Първият ми стил е кроул, но след това започнах да тренирам повече гръб и в момента той е моят основен, защото се чувствам най-добре в него. Имам и добра стартова реакция, това ми помага и самото ми стоене във водата на гърба е добро. Имам добри обръщания, самата ми техника на стила още от малка е много хубава, което го дължа на първия ми треньор. Сегашният такъв ми я усъвършенства и ме направи състезателят, който съм в момента. Той винаги е бил много амбициозен и отдаден в това, което прави. Поставя ми високи цели, които да следвам и е искал да давам максимума от себе си“, добави 16-годишната плувкиня.

Младата състезателка сподели, че една от нейните цели е да участва на международно състезание.

„До момента не съм била на международно състезание, но това е една от целите, която искам да постигна. Миналата седмица бях на състезание в Бургас, на което се представих отлично. Спечелих шест медала, от които пет златни и един сребърен. За моята възрастова категория аз съм една от най-добрите, винаги се класирам на стълбичката. Или съм първа, или втора, заедно с едно момиче винаги си разменяме местата“, допълва Ангелова.

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Яна Ангелова във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!