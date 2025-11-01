Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор

Момчетата идваха с огромно желание по време на първия ми престой, отбеляза новият селекционер на представителният ни мъжки тим по баскетбол специално за БНТ.
Любомир Минчев смята, че клубните интереси пречат на развитието на българския национален отбор по баскетбол за мъже. Според новия селекционер българите трябва да намерят своя баланс за по-добри резултати.
Специално за БНТ старши треньорът сподели възгледите си за бъдещето на „лъвовете“, като направи сравнение с предишния си престой, когато бе начело между 2016 и 2019 година.
„Ситуацията тогава беше, че всеки искаше да играе в националния отбор, момчетата идваха с огромно желания и водещите фигури имаха възможност да идват. Не защитавам Росен Барчовски, но в последните години, когато важни фигури поради една или друга причина, както Александър Везенков, не могат да се включат в националния отбор, който и да е треньор, има сериозни проблеми. Това се отразява на играта на отбора", заяви той.
Опитният специалист разкри, че е говорил и с Дйи Бост за евентуалното му завръщане в състава.
„Аз проведох първоначален разговор с него, за да го питам дали има желание. Той изрази такова желание, но не съм изпадал в детайли като дати и кога трябва да дойде“, поясни Минчев.
„Трикольорите“ ще бъдат част от първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Естония и Словения. Представителният ни тим е в група B, където ще срещне Норвегия и Армения. Първият мач на българите в пресявките ще бъде на 27 ноември, когато ще приемат арменците в Ботевград.
Цялото интервю с Любомир Минчев гледайте утре в предаването „Арена спорт“ от 12:30 часа по БНТ1.