БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Български баскетбол
Запази

Момчетата идваха с огромно желание по време на първия ми престой, отбеляза новият селекционер на представителният ни мъжки тим по баскетбол специално за БНТ.

любомир минчев липсата водещите фигури отразява националния отбор
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Любомир Минчев смята, че клубните интереси пречат на развитието на българския национален отбор по баскетбол за мъже. Според новия селекционер българите трябва да намерят своя баланс за по-добри резултати.

Специално за БНТ старши треньорът сподели възгледите си за бъдещето на „лъвовете“, като направи сравнение с предишния си престой, когато бе начело между 2016 и 2019 година.

„Ситуацията тогава беше, че всеки искаше да играе в националния отбор, момчетата идваха с огромно желания и водещите фигури имаха възможност да идват. Не защитавам Росен Барчовски, но в последните години, когато важни фигури поради една или друга причина, както Александър Везенков, не могат да се включат в националния отбор, който и да е треньор, има сериозни проблеми. Това се отразява на играта на отбора", заяви той.

Опитният специалист разкри, че е говорил и с Дйи Бост за евентуалното му завръщане в състава.

Аз проведох първоначален разговор с него, за да го питам дали има желание. Той изрази такова желание, но не съм изпадал в детайли като дати и кога трябва да дойде“, поясни Минчев.

„Трикольорите“ ще бъдат част от първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Естония и Словения. Представителният ни тим е в група B, където ще срещне Норвегия и Армения. Първият мач на българите в пресявките ще бъде на 27 ноември, когато ще приемат арменците в Ботевград.

Цялото интервю с Любомир Минчев гледайте утре в предаването „Арена спорт“ от 12:30 часа по БНТ1.

Свързани статии:

Любомир Минчев е новият селекционер на България по баскетбол
Любомир Минчев е новият селекционер на България по баскетбол
Той наследява на поста Росен Барчовски, който беше освободен в...
Чете се за: 01:15 мин.
#"Арена спорт" #Български национален отбор по баскетбол за мъже #Любомир Минчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Видео

Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3 Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората" Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората"
Чете се за: 01:02 мин.
Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамос София Къп" Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамос София Къп"
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 01.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 01.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 01.11.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ