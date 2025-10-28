Любомир Минчев е новият селекционер на България по баскетбол

Любомир Минчев е новият селекционер по баскетбол за мъже на България. Решението бе взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Минчев наследява на поста Росен Барчовски, който беше освободен в началото на месеца.

„Любомир Минчев беше избран за национален треньор на заседанието на Управителния съвет. Мога да кажа само, че това е мое предложение пред Управителния съвет, оценявайки няколко фактора - близките квалификации, познаването на състезателите, а и те го познават. В общи линии това е, което за мен натежа в този момент да го предложа“, коментира президентът на БФ Баскетбол Георги Глушков.

„Имаше добри кандидатури на чужди треньори, но смятам, че за този кратък период от време, в предстоящите два квалификационни прозорци, нямаше да може да дадат за националния отбор това, което на мен лично ми се иска - да има енергия и спокойствие“, добави Глушков.