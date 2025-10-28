БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Минчев е новият селекционер на България по баскетбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Национални отбори
Запази

Той наследява на поста Росен Барчовски, който беше освободен в началото на месеца.

любомир минчев новият треньор баскетболния спартак плевен
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Любомир Минчев е новият селекционер по баскетбол за мъже на България. Решението бе взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Минчев наследява на поста Росен Барчовски, който беше освободен в началото на месеца.

„Любомир Минчев беше избран за национален треньор на заседанието на Управителния съвет. Мога да кажа само, че това е мое предложение пред Управителния съвет, оценявайки няколко фактора - близките квалификации, познаването на състезателите, а и те го познават. В общи линии това е, което за мен натежа в този момент да го предложа“, коментира президентът на БФ Баскетбол Георги Глушков.

„Имаше добри кандидатури на чужди треньори, но смятам, че за този кратък период от време, в предстоящите два квалификационни прозорци, нямаше да може да дадат за националния отбор това, което на мен лично ми се иска - да има енергия и спокойствие“, добави Глушков.

Очаква се договорът на Минчев да бъде за предстоящия квалификационен цикъл.

#Национален отбор на България по баскетбол за мъже #Любомир Минчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
1
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
2
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
3
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
4
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Спорт

Георги Иванов взе участие в заседанието на Футболната комисия на УЕФА
Георги Иванов взе участие в заседанието на Футболната комисия на УЕФА
Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа
Чете се за: 01:45 мин.
Първите три поставени с победи на старта на турнира в Хонконг Първите три поставени с победи на старта на турнира в Хонконг
Чете се за: 01:25 мин.
Левандовски се завръща за следващия мач на Барселона Левандовски се завръща за следващия мач на Барселона
Чете се за: 00:37 мин.
Ботев Пловдив продължава към осминафиналите на Купата на България Ботев Пловдив продължава към осминафиналите на Купата на България
Чете се за: 01:35 мин.
Братовчедски дуел във втория кръг на Мастърс турнира в Париж Братовчедски дуел във втория кръг на Мастърс турнира в Париж
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
Сигурност и правосъдие
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25° В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25°
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ