Силен вятър в почти цялата страна, но с очаквано затопляне през следващите дни

След обяд преваляванията навсякъде ще спрат, облачността ще намалява, но ще бъде много ветровито, с временно силен вятър от запад-северозапад. Днес максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°, по Черноморието - от 16° до 18°. Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 80 - 90 км/ч, е обявено днес, в почти цялата страна.

През нощта вятърът ще отслабне и сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгли. Минималните температури ще се понижат, ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 1° и ще има условия и за слани. През деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са по-високи, в сравнение с днес, и ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България и по Черноморието – умерен, от запад-югозапад.

И по Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури там ще останат без промяна, от 16° до 18°.

И в планините времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 7° на Алеко до 15° на Пампорово.

През следващите дни времето ще остане предимно слънчево, със сутрешни мъгли. Повишение ще на температурите ще има както при минималните, които ще са между 5° и 10°, така и при максималните, в повечето райони - между 18° и 23°. Малко по-ниски ще бъдат дневните температури през почивните дни, когато ще има повече облаци и по-трайни мъгли.