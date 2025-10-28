Станислав Стоянов, евродепутат от "Възраждане": ЕК смята да ореже 20% от бюджета на земеделците

Европейската комисия е направила предложение за намаляване на бюджета на общата селскостопанска политика с 20 процента за новата седемгодишна рамка от 2028 до 2034 година. Това обяви в Пловдив евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов, който е председател на партията „Европа на суверенните нации“. Според Стоянов причина за планираното намаление е нуждата от финансиране на военното направление, заради войната в Украйна.

Станислав Стоянов, евродепутат, заместник-председател на групата „Европа на суверенните нации“: "Стартовото предложение на Европейската комисия включва орязване на финансирането с 20 процента. Това ще се отрази и на България, очаква се от около 7,8 милиарда евро, каквато беше рамката за настоящия период, да получим около 6,2 до 6.3 милиарда евро, което ще е за периода 2028-2034. Сами виждате, че това е едно сериозно намаление като това не бива да се пропуска да се добави и инфлацията- 1.35, защото на практика това, което се е купувало преди седем години за една сума, след седем години ще струва съвсем различна сума."