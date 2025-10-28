БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 00:47 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станислав Стоянов, евродепутат от "Възраждане": ЕК смята да ореже 20% от бюджета на земеделците

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Според него причина за планираното намаление е нуждата от финансиране на военното направление заради войната в Украйна

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейската комисия е направила предложение за намаляване на бюджета на общата селскостопанска политика с 20 процента за новата седемгодишна рамка от 2028 до 2034 година. Това обяви в Пловдив евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов, който е председател на партията „Европа на суверенните нации“. Според Стоянов причина за планираното намаление е нуждата от финансиране на военното направление, заради войната в Украйна.

Станислав Стоянов, евродепутат, заместник-председател на групата „Европа на суверенните нации“: "Стартовото предложение на Европейската комисия включва орязване на финансирането с 20 процента. Това ще се отрази и на България, очаква се от около 7,8 милиарда евро, каквато беше рамката за настоящия период, да получим около 6,2 до 6.3 милиарда евро, което ще е за периода 2028-2034. Сами виждате, че това е едно сериозно намаление като това не бива да се пропуска да се добави и инфлацията- 1.35, защото на практика това, което се е купувало преди седем години за една сума, след седем години ще струва съвсем различна сума."

#бюджет земеделци #евродепутат Станислав Стоянов #"Възраждане"

Последвайте ни

ТОП 24

Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
1
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
2
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
3
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
4
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
3
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Политика

Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл" Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 03:15 мин.
Димо Дренчев, "Възраждане": Криe се реалният дефицит, банковият сектор трябва да плаща повече Димо Дренчев, "Възраждане": Криe се реалният дефицит, банковият сектор трябва да плаща повече
Чете се за: 03:37 мин.
Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за "Лукойл" Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд
Чете се за: 02:27 мин.
Зафиров за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха Зафиров за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл" Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: Експерти...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:52 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ