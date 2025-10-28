БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Енергийният министър и еврокомисарят по енергетиката провериха изграждането на участък от Вертикалния газов коридор

жечо станков министър енергетиката
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Енергийният министър Жечо Станков заяви, че доставките на горива за България са гарантирани, въпреки санкциите срещу "Лукойл". Заедно с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен той провери изграждането на участък от Вертикалния газов коридор. Проектът ще гарантира сигурността на доставките, диверсификация на източниците и по-добри цени на природния газ, който ще бъде пренасян от юг към Централна и Югоизточна Европа.

Жечо Станков, министър на енергетиката: "За мен най-важно като енергиен министър е на първо място да гарантирам сигурността на доставките, да гарантираме на българските граждани, на българския бизнес, на българските общини достатъчно горива и тук отговорно искам да заявя пред вас, че това е подсигурено. От моя страна е задействан планът, свързан със сигурността на доставките и от гледна точка на първа и втора фаза, те включват мониторинг, консултации и конкретни превантивни действия, като едва третата фаза е свързана с това, ако има прекъсване на доставките, конкретни действия от страна на държавата."

Дан Йоргенсен, европейски комисар по енергетика: "Ние в Европа трябва да бъдем напълно независими от руския газ по няколко причини. Едната е, че очевидно не е устойчиво да бъдем зависими от държава, която е наш неприятел. Путин многократно е използвал енергията като оръжие срещу нас. Путин е изнудвал държавите-членки на Европейския съюз. Втората причина е, че не искаме косвено да помагаме за финансирането на войната на Путин, защото ако ние в Европа купуваме газ от Русия, даваме пари на Русия, тя може да ги използва за своята война. И трябва да спрем това."

#Дан Йоргенсен #Врана #"Лукойл" #Жечо Станков #посещение #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
1
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
2
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
3
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
4
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
3
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Политика

Димо Дренчев, "Възраждане": Криe се реалният дефицит, банковият сектор трябва да плаща повече
Димо Дренчев, "Възраждане": Криe се реалният дефицит, банковият сектор трябва да плаща повече
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за "Лукойл" Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд
Чете се за: 02:27 мин.
Зафиров за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха Зафиров за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха
Чете се за: 03:27 мин.
Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция? Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: Експерти...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ