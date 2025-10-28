Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби

Информационна кампания за еврото проведе Комисията за защита на потребителите съвместно Националната агенция по приходите в Хаджидимово. Тя е част от националните информационни кампании свързани с присъединяването ни към евро зоната. Така жителите бяха запознати със препоръките на експертите за безопасен преход към новата валута, получиха отговори на важни въпроси и бяха посъветвани как да избягват злоупотреби.

Един от основните страхове на хората в Хаджидимово е да няма повишение в цените на храните от първа необходимост.

Димитър Мандаджиев: "Тука всички търговци така неусетно качват цените и хората се притесняват, особено тука нашия район сме с ниски пенсии и ниски заплати. Гърците казват така, две-три години няма да се оправите - от това се притесняват хората." Любен Георгиев: "Производителите са ощетени, обикновено търговците са тези дето печелят, нека си печелят, но да бъде в нормален такъв процент, докато при нас нещата ми се струва, че са извън контрол." Георги: "Ето тая сутрин гледах по телевизията това се е увеличило, всеки ден с някаква стотинка и накрая се събират левове и аз като пенсионер айде кажи как да я карам, като нямам допълнителни приходи…"

От Комисията за защита на потребителите вече следят и глобяват търговци, които не са обозначили цените си и в лева и в евро или ги повишават без съществено основание. А глобите се определят спрямо оборота.

Никола Райков - гл. инспектор в Комисията за защита на потребителите: "Вече изтече срокът, който беше гратисен за търговците до 8 октомври, в който само ги предупреждавахме, ако има нарушение, вече този срок отпадна и се налагат санкции на тези, които не спазват закона."

Заради ниските заплати в района на малкия южен град Хаджидимово, жителите се притесняват от обедняване, тъй като, по техни думи и в момента трудно покриват дори минимални разходи.

Георги Димитров: "Много се притеснявам, защото ние сме с малки заплати, за един член на семейството издръжката е 1500 лева, а аз в момента работя в община Хаджидимово и получавам 1000 лева, едвам свързвам двата края." Никола Райков - гл. инспектор в Комисията за защита на потребителите: "Затова е приет Закона за въвеждане на еврото в България, в който е посочен официален курс, който е 1,95583, което гарантира защита на доходите на хората, тоест, че по този курс всички ще си обменяме левовете в евро, нали в банките ще става автоматично по същия курс, така че от тая гледна точка парите на хората са гарантирани и няма да има загуба за превалутиране в някакви странни курсове, така че мисля, че не трябва да имат притеснения хората."

По-възрастните хора смятат, че за тях може да се окаже трудно да пресметнат рестото в магазините. Експертите ги посъветваха да са внимателни и при каквито и да е съмнения да подават сигнали до институциите.

Мария Калайджиева: "Ние обикновено от магазинерите се притесняваме, защото другото всичко си върви по държавна линия, нали, който има някой лева ще му го обменят без да се притеснява. В магазините трябва да бъдем бдителни и да питаме - ние тука българите сме свикнали да се притесняваме, да не питаме и накрая да се скараме." Никола Райков - гл. инспектор в Комисията за защита на потребителите: "Хората да не се доверяват на външни лица нали някой на улицата да му обменя левовете в евро, защото по този начин може да се получат измами, както с фалшиви евро, както и да го излъжат в курса, затова е хубаво да се обръща към банката, към пощата, към БНБ, тези който са отговорни за обмяната на валутата."

За улеснение както на клиентите, така и на продавачите, специалистите съветват по възможност да се плаща с евро или карти след 1 януари, тъй като в магазините ще връщат рестото в евро.