БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за "Лукойл"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Мерките след американските санкции, които засягат "Лукойл" и "Роснефт", и как това ще се отрази на енергийната ни система

дерогацията лукойл пак ябълка раздора управляващите обзор
Слушай новината

Еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен пристига на посещение у нас. Той ще се срещне с министъра на енергетиката Жечо Станков и ще се запознае на място с напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" от Вертикалния газов коридор.

Вчера Йоргенсен беше на посещение в Румъния, където участва в министерска среща на групата на високо равнище за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа.

Очаква се да бъдат проведени разговори и за мерките след американските санкции, които засягат "Лукойл" и "Роснефт" и как това ще се отрази на енергийната ни система.

Вчера от Европейската комисия заявиха, че не виждат заплаха за доставките на горива в Европейския съюз заради тях.

Брюксел все пак призова държавите членки да са подготвени и с други източници на доставки.

След обявените в края на миналата седмици санкции от Вашингтон цените на петрола на световните пазари скочиха.

Освен рафинерията "Лукойл Нефтохим" в Бургас "Лукойл" притежава рафинерия и в Румъния и участва в собствеността на рафинерия в Нидерландия. Компанията доставя и петрол на Унгария и Словакия.

#19-и пакет санкции #"Лукойл" #САЩ #"Роснефт" #енергетика #санкции #еврокомисар

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
1
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
3
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
4
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
6
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Политика

Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева
Чете се за: 00:47 мин.
Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд
Чете се за: 02:27 мин.
Зафиров за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха Зафиров за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха
Чете се за: 03:27 мин.
Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени
Чете се за: 01:00 мин.
Габриел Вълков, БСП: По-добре компромис, отколкото избори през януари Габриел Вълков, БСП: По-добре компромис, отколкото избори през януари
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за "Лукойл" Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Опасно ветровито във вторник
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ