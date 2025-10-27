БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи

Чете се за: 00:40 мин.
По света
От дружеството съобщават, че е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи

Руската компания "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави".

Съобщението е публикувано на офицалната страницата на компанията. От дружеството съобщават, че е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи.

При небоходимост, компанията планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на своите международни активи. САЩ наложиха санкции миналата седмица на двете най-големи петролни компании в Русия - "Роснефт" и "Лукойл".

