Руската компания "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави".

Съобщението е публикувано на офицалната страницата на компанията. От дружеството съобщават, че е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи.

При небоходимост, компанията планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на своите международни активи. САЩ наложиха санкции миналата седмица на двете най-големи петролни компании в Русия - "Роснефт" и "Лукойл".