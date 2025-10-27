Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии до Русия?

Министерството на туризма публиува днес на сайта си и изпрати до всички туроператори инструкции за действие в изпълнение на санкциите по пакет 19 на ЕС, които забраняват европейски туроператори да организират и рекламират екскурзии в Русия.

Пакетът влезе в сила на 24 октомври, незабавно след публикуването му и предвижда глоби до 1 милион лева.

В инструкциите на Министрство на туризма ясно са записани всички изисквания, които туроператорите ни трябва да спазват, за да не бъдат глобени.

"Най-важните инструкции са, че следва да се прекратят всички организирани пътувания към Русия, съответно не би трябвало да се рекламират и да се ограничава по всякакъв начин потокът на туристи към тази страна", каза Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма.

Българските туроператори, които продават екскурзионни пакети за руската федерация, коментираха днес пред БНТ, че ще се съобразят със санкциите, защото те са задължителни, но очаквано се оплакаха от негативите, които следват за тях.

"Разбира се парите ще бъдат възстановени на туристите. Там, където вече имаме предплатени депозити на авиокомпаниите, ще имаме вече работа с министерството на туризма, евентуално да се направят срещи и да се предоговорят условията за възстановяване на парите", коментира Румяна Любенова, собственик на туристическа агенция.

Красимир Златанов ни разказва, че още от миналата седмица е ограничил всякаква реклама на агенцията му за пътувания в Русияя, както и записвания за тази дестинация. Притеснява го обаче как ще действат от тук нататък по договорите с партньорите.

"За следващия ни сезон, за 2026 г. записванията бяха над 50 процента по програмите, които сме планували, но ние ги успокоихме с това, че всичките им депозити, които са при нас ще бъдат възстановени, независимо по какъв начин ще си получим нашите такива", заяви Красимир Златанов, собственик на туристическа агенция.

При желание от страна на клиентите агенцията е готова да предостави други дестинации в замяна на тези в Руската федерация.

"В течение на тези дни, включително и днес, ние се допитахме до всички наши клиенти как биха искали да постъпим - дали да им въренм всичките пари веднага или просто да изчакат до едно благоприятно развитие на ситуацията. Почти всички на 90 процента казват нека да изчакаме", каза Красимир Златанов. БНТ: Ще подлежат ли на санкции предходни обяви и реклами в социалните мрежи? Това, че някога е обявено пътуване не, но пътуване, което ще се осъществи след влизането в сила на санкциите ще подлежи", коментира Ирена Георгиева.

По информация на "По света и у нас" вътрешният министър Даниел Митов вече е издал разпореждане до ГДБОП и гранична полиция да му предоставят алгоритъм, по който ще се следи за изпълнението на санкциите по пакет 19 на ЕС.

На санкции ще подлежи и издаването на самолетни билети до Русия, дори и агенцията да не предлага последваща наземна туроператорска дейност. Според статистиката единствено български и много малко италиански са туристическите агенции в целия европейски съюз, които към момента предлагат организирани или индивидуални пътувания до Руската федерация.