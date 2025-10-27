Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Япония - поредна спирка от петдневната му азиатска обиколка. Кулминацията е в четвъртък в Южна Корея, където Тръмп ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

Преговорните екипи на двете страни вече очертаха рамката на споразумение за пауза в американските наказателни мита и китайския контрол върху износа на редки минерали. След новината азиатските акции поскъпнаха до рекордни равнища.

Доналд Тръмп беше посрещнат тържествено на летище Ханеда в Токио, а впоследствие направи нощна обиколка на японската столица с хеликоптер. Кулите в града бяха осветени с цветовете на американския флаг.

За сигурността в Токио са мобилизирани хиляди полицаи след ареста на мъж, въоръжен с нож пред американското посолство в петък и на фона на планиран протест срещу Тръмп. Американският президент беше приет и от император Нарухито, но ключовите му разговори са с премиера Санае Такаичи във вторник. Тръмп беше първият чуждестранен лидер, който се срещна с Нарухито след възкачването му на трона през 2019.

Американският президент вече получи обещание от Токио за инвестиции в размер на 550 милиарда долара в замяна на отсрочка на наказателните мита върху японския внос в Съединените щати. Като потенциална сфера на японските инвестиции министрите на търговията на двете страни са обсъдили американската електропреносна мрежа, твърдят японски медии.

На срещата с Тръмп във вторник премиерът Такаичи се очаква да обещае покупка на американски пикапи, соя и газ, както и да обяви споразумение в областта на корабостроенето, съобщават източници на Ройтерс. В телефонен разговор с Тръмп миналата седмица Такаичи определи като най-висок приоритет укрепването на съюза между двете страни.

"Тя беше голям съюзник и приятел на бившия премиер Шиндзо Абе, който беше мой приятел, един от най-добрите ми приятели. Знам, че двамата бяха много близки. Мисля че философски бяха много близки, което е добре. Това наистина е в полза на Япония и Съединените щати. Мисля, че ще бъде страхотна", каза Доналд Тръмп.

Очаква се Такаичи да увери Тръмп, че Токио ще увеличи разходите си за отбрана, след като миналата седмица заяви пред парламента, че ще ускори плановете за достигане на два процента от БВП. В Япония е концентрирано най-голямото американско военно присъствие зад граница, а Тръмп е посочвал, че страната не отделя достатъчно за отбраната си от нарастващата мощ на Китай.

В телефонен разговор на първите дипломати на Китай и Съединените щати, китайската страна е посочила, че двамата президенти имат дългогодишни отношения и се уважават взаимно. Отношенията между Си Дзинпин и Доналд Тръмп са най-ценният стратегически актив между двете страни, е посочил външният министър Уан И пред държавния секретар Марко Рубио.