БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Чете се за: 02:00 мин.
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България няма да приеме световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът трябваше да се проведе в Пловдив догодина.

българия домакин световно първенство кикбокс кадети 2026 година
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пловдив, по всяка вероятност, няма да приеме световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 г. Това стана ясно след решение на шефа на Конфедерацията Галин Димов. Страната ни трябваше да организира форума през август догодина.

Зад престижната проява от най-висок ранг у нас с участието на повече от 4 хил. състезатели застана и министърът на младежта и спорта Иван Пешев. Кметът на Пловдив Костадин Димитров уверява организаторите, че целят ресурс ще бъде в помощ на голямото събитие.

Днес в пресклуб „България“ Деница Миленкова - промоутър към клуб „Star Team“ и нейният колега Иван Георгиев – разказаха за драмата, предизвикана от решението на Димов.

„Това е абсурдна ситуация. Имахме подкрепа от Конфедерацията, от ММС и лично от министър Пешев, от кмета на Пловдив. Как допреди една седмица имахме одобрение, а след това нямаме? Управителният съвет на Конфедерацията трябва да поиска сметка как така се зачертава световно първенство в България?“, попита Миленкова.

Тя не се надява на справедливо решение, защото според нея половината от членовете на УС са пряко обвързани с договори от Димов, а някои от тях са на 4 длъжности едновременно.

„Световната федерация /WAKO /ни уведоми, че ние от “Star Team” и “Bultras Fighting“ сме промоутъри. Три инспекции имахме преди това. Ако цената е личното его на Галин Димов, много жалко. Президентът на Световната федерация Рой Бейкър е изключително разочарован от случилото се“, каза Иван Георгиев.

Двамата споделиха, че от една седмица нямат връзка с Галин Димов и Управителния съвет. А освен това, има заплашително предупреждение към клубовете от Димов да внимават какво правят, след като той реши да отстрани “Star Team”, въпреки че през юни на заседание на УС всички единодушно са гласували именно този клуб да поеме организационни и финансови задължения за провеждане на международни състезания.

#кикбокс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
1
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
3
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
4
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот
6
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Още

Спортни новини 27.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 27.10.2025 г., 20:50 ч.
Валентина Георгиева е преминала преглед при лекаря на националния отбор по спортна гимнастика Валентина Георгиева е преминала преглед при лекаря на националния отбор по спортна гимнастика
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 26.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.10.2025 г., 20:50 ч.
Николай-Томас Георгиев с трето място на сателитен турнир на сабя в София Николай-Томас Георгиев с трето място на сателитен турнир на сабя в София
Чете се за: 02:40 мин.
Валяците спечелиха Купата на България по ръгби Валяците спечелиха Купата на България по ръгби
Чете се за: 01:52 мин.
Локомотив Горна Оряховица продължава без грешка в хандбалното първенство Локомотив Горна Оряховица продължава без грешка в хандбалното първенство
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и...
Чете се за: 03:27 мин.
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ