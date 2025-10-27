България няма да приеме световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 г.

Пловдив, по всяка вероятност, няма да приеме световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 г. Това стана ясно след решение на шефа на Конфедерацията Галин Димов. Страната ни трябваше да организира форума през август догодина.

Зад престижната проява от най-висок ранг у нас с участието на повече от 4 хил. състезатели застана и министърът на младежта и спорта Иван Пешев. Кметът на Пловдив Костадин Димитров уверява организаторите, че целят ресурс ще бъде в помощ на голямото събитие.

Днес в пресклуб „България“ Деница Миленкова - промоутър към клуб „Star Team“ и нейният колега Иван Георгиев – разказаха за драмата, предизвикана от решението на Димов.

„Това е абсурдна ситуация. Имахме подкрепа от Конфедерацията, от ММС и лично от министър Пешев, от кмета на Пловдив. Как допреди една седмица имахме одобрение, а след това нямаме? Управителният съвет на Конфедерацията трябва да поиска сметка как така се зачертава световно първенство в България?“, попита Миленкова.

Тя не се надява на справедливо решение, защото според нея половината от членовете на УС са пряко обвързани с договори от Димов, а някои от тях са на 4 длъжности едновременно.

„Световната федерация /WAKO /ни уведоми, че ние от “Star Team” и “Bultras Fighting“ сме промоутъри. Три инспекции имахме преди това. Ако цената е личното его на Галин Димов, много жалко. Президентът на Световната федерация Рой Бейкър е изключително разочарован от случилото се“, каза Иван Георгиев.

Двамата споделиха, че от една седмица нямат връзка с Галин Димов и Управителния съвет. А освен това, има заплашително предупреждение към клубовете от Димов да внимават какво правят, след като той реши да отстрани “Star Team”, въпреки че през юни на заседание на УС всички единодушно са гласували именно този клуб да поеме организационни и финансови задължения за провеждане на международни състезания.