Йоханес Клебо спечели спринта свободен стил в Тоблах на "Тур дьо ски"

В топ 3 завършиха още двама сънародници на норвежеца - втори остана Ларс Хеген, а трети - Оскар Вике.

норвежецът йоханес клаебо спечели спринта свободен стил тоблах тур дьо ски
Снимка: БТА
Слушай новината

Норвежецът Йоханес Клебо стана победител в спринта свободен стил в италианския курорт Толбах във веригата от състезания "Тур дьо ски".

Най-титулуваният действащ ски бегач при мъжете измина 1,2-километровата дистанция във финала за 2:28.82 минути, като изпревари с 0.13 секунди сънародника си Ларс Хеген и с 0.80 друг норвежец - Оскар Вике. Челната петица се допълва от швейцареца Валерио Гронд и Люка Шанава от Франция.

След победата си в днешния ден Клаебо поведе в таблицата за "Тур дьо ски"

В класирането за Световната купа Клебо води със 723 точки, като има преднина от 124 пред друг норвежец - Хералд Амундсен, а трети е Мартин Ниенгет, също от Норвегия, с 463 точки.

Клаебо е лидер и в подреждането в спринтовите дисциплини. Той има 285 точки, а втори с 269 е Оскар Вике. На трета позиция е Ерик Валнес (Норвегия) с 243.

Утре ще се проведе интервалният старт при мъжете.

При жените победителка стана също представителка на Норвегия - Кристине Скистад, с време във финала 2:49.79 минути. Тя изпревари с 0.24 секунди германката Колета Ридзек, а трета остана Мая Далквист от Швеция с време 2:50.14.

