Антоанета Стефанова е 15-та след осмия кръг на световното първенство по ускорен шахмат

Антоанета Стефанова заема 15-о място с актив от 5,5 точки след осем кръга в женската надпревара на световното първенство по ускорен шахмат в Доха. Световната шампионка от 2012 година записа разнообразен ден с победа, две ремита и едно поражение, като остава само на точка от лидерската позиция.

Българката започна деня с реми срещу индийката Харика Дронавали, след което допусна загуба от нейната сънародничка Дивя Дешмух. В следващата партия Стефанова надделя над азерката Гюлнар Мамадова, а в осмия кръг направи реми с друга представителка на Азербайджан – Гюнай Мамадзада.

На върха във временното класиране са Чжу Цзинър от Китай и индийката Хумпи Конеру с по 6,5 точки, а още десет шахматистки ги следват плътно с по 6 пункта.

Сред останалите български участнички най-напред е Нургюл Салимова, която се намира на 40-ата позиция с 4,5 точки. Надя Тончева и Белослава Кръстева са с по 3,5 точки и заемат съответно 99-о и 101-о място преди последните три кръга.

В мъжкия турнир Аркадий Найдич, състезаващ се за България, е на 195-о място с 3,5 точки след девет кръга. Лидери при мъжете са Владислав Артемиев и Ханс Нийман с по 7,5 точки, следвани от Магнус Карлсен със 7.

Утре програмата продължава с още четири кръга от световния шампионат.