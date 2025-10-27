БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Чете се за: 02:00 мин.
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА 1948 нанесе първа загуба на Лудогорец в мач с девет гола, два автогола и пропусната дузпа

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Български футбол
Запази

"Червените" спечелиха мач за историята.

ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ЦСКА 1948 победи Лудогорец с 5:4 в последния мач от 13-ия кръг на Първа лига. Шампионът на България допусна първа загуба в първенството през сезона.

Първият точен удар на стадион "Бистрица" дойде след само 16 секунди игра. Хендрик Бонман улови шут на Мамаду Диало.

Останалите точни изстрели на домакините през първото полувреме бяха голови. Именно Мамаду Диало откри резултата в 3-ата минута с плътен удар по земя в близкия ъгъл на противниковата врата.

Гостите побързаха да възобновят равенството в 10-ата минута. Бърнард Текпетей изравни с удар извън пеналтерията.

Столичани върнаха преднината си 6 минути по-късно. След разбъркване при центриране от ъглов удар, Елиаш Франко се разписа с удар с глава от вътрешността на вратарското поле.

Най-впечатляващият момент в сблъсъка дойде в 40-ата минута. Брайън Собреро записа името си сред голмайсторите, като прехвърли Хендрик Бонман с шут зад центъра.

След почивката възпитаниците на Иван Стоянов продължиха да увеличават аванса си. Оливие Вердон си отбеляза автогол в опит да изчисти удар с глава на Мамаду Диало.

Борислав Цонев направи резултата 5:1 в 71-ата минута с изстрел по земя извън наказателното поле.

До края на срещата играчите на Руи Мота се активизираха в преден план и направиха поражението си по-поносително. "Червените" също си отбелязаха куриозен автогол. Андре Хофман върна назад към Димитър Шейтанов, но топката мина между краката на вратаря и попадна в мрежата зад гърба му.

Бившият футболист на домакините Ивайло Чочев бе точен в последната минута от редовното време. Полузащитникът засече с глава центриране от корнер на Петър Станич.

В добавеното време на срещата шампионите получиха дузпа, след намесата на ВАР, за игра с ръка на Диего Медина. Ивайло Чочев застана зад бялата точка, но шутира в напречната греда.

Халфът обаче изкупи грешката си в 98-ата минута, като засече с глава центриране от ъглов удар на Сон. Разградчани обаче не намериха сили да измъкнат точка от визитата си.

ЦСКА 1948 заема второто място в класирането с актив от 29 точки. Лудогорец остава на 4-ата позиция в подреждането с 23 пункта.

#Първа лига 2025/2026 #Лудогорец #ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
1
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
3
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
4
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот
6
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Футбол

Даниел Боримиров: Ако зависи изцяло от нас, Левски може да стане шампион
Даниел Боримиров: Ако зависи изцяло от нас, Левски може да стане шампион
Димитър Илиев: Почти няма футболист, който да не е ставал жертва на несправедливо отношение Димитър Илиев: Почти няма футболист, който да не е ставал жертва на несправедливо отношение
Чете се за: 03:57 мин.
Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт" Даниел Боримиров, Димитър Илиев и Димитър Каров в "Арена спорт"
Чете се за: 01:00 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Сдружението "Левски на левскарите" сигнализира за липса на прозрачност в управлението на клуба и поиска ясна визия за стадиона и първия отбор Сдружението "Левски на левскарите" сигнализира за липса на прозрачност в управлението на клуба и поиска ясна визия за стадиона и първия отбор
Чете се за: 05:00 мин.
Сираков: Към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на Левски Сираков: Към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции на Левски
Чете се за: 07:12 мин.

Водещи новини

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и...
Чете се за: 03:27 мин.
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ