ЦСКА 1948 нанесе първа загуба на Лудогорец в мач с девет гола, два автогола и пропусната дузпа

ЦСКА 1948 победи Лудогорец с 5:4 в последния мач от 13-ия кръг на Първа лига. Шампионът на България допусна първа загуба в първенството през сезона.

Първият точен удар на стадион "Бистрица" дойде след само 16 секунди игра. Хендрик Бонман улови шут на Мамаду Диало.

Останалите точни изстрели на домакините през първото полувреме бяха голови. Именно Мамаду Диало откри резултата в 3-ата минута с плътен удар по земя в близкия ъгъл на противниковата врата.

Гостите побързаха да възобновят равенството в 10-ата минута. Бърнард Текпетей изравни с удар извън пеналтерията.

Столичани върнаха преднината си 6 минути по-късно. След разбъркване при центриране от ъглов удар, Елиаш Франко се разписа с удар с глава от вътрешността на вратарското поле.

Най-впечатляващият момент в сблъсъка дойде в 40-ата минута. Брайън Собреро записа името си сред голмайсторите, като прехвърли Хендрик Бонман с шут зад центъра.

След почивката възпитаниците на Иван Стоянов продължиха да увеличават аванса си. Оливие Вердон си отбеляза автогол в опит да изчисти удар с глава на Мамаду Диало.

Борислав Цонев направи резултата 5:1 в 71-ата минута с изстрел по земя извън наказателното поле.

До края на срещата играчите на Руи Мота се активизираха в преден план и направиха поражението си по-поносително. "Червените" също си отбелязаха куриозен автогол. Андре Хофман върна назад към Димитър Шейтанов, но топката мина между краката на вратаря и попадна в мрежата зад гърба му.

Бившият футболист на домакините Ивайло Чочев бе точен в последната минута от редовното време. Полузащитникът засече с глава центриране от корнер на Петър Станич.

В добавеното време на срещата шампионите получиха дузпа, след намесата на ВАР, за игра с ръка на Диего Медина. Ивайло Чочев застана зад бялата точка, но шутира в напречната греда.

Халфът обаче изкупи грешката си в 98-ата минута, като засече с глава центриране от ъглов удар на Сон. Разградчани обаче не намериха сили да измъкнат точка от визитата си.

ЦСКА 1948 заема второто място в класирането с актив от 29 точки. Лудогорец остава на 4-ата позиция в подреждането с 23 пункта.