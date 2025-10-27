Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?

Промени в Кодекса на труда като отпадане на неработния понеделник след официален празник, облекчения за родители на деца до 12 години и гъвкаво ползване на отпуска по бащинство обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество.

Стигна се обаче до скандал заради механизма за определяне на минималната работна заплата и транспонирането на европейска директива.

Формулата за изчисляване на минималната работна заплата няма да се променя в първия бюджет в евро за 2026 г. Това е уверил синдикатите социалният министър Борислав Гуцанов. Той обаче не даде повече конкретика.

"Знаете какво е нашето решение - то не е наше, а по закон, 1213 лв., така че ще бъде в тези граници МРЗ. Ще бъде направено така, че да успеем да направим всичко възможно да няма ощетени слоеве. И пенсиите да бъдат по швейцарското правило, и да направим така че да има увеличение на майките през втората година за първо, второ, трето дете. Това в момента са разговорите, които водим с партиите, които са в това управление", каза Борислав Гуцанов. "Обсъдихме минималната заплата в НСТС преди един месец, ПМС-то се бави, не минава на Министерски съвет и съответно нашите членове ни питат какво се случва. Имаме уверението на министър Гуцанов, че минималната работна заплата ще бъде такава, каквато всички я знаем - 1213 лева или 620 евро. Всичко различно от това ще бъде несъгласувано с нас", коментира Любослав Костов, КНСБ.

Социалните партньори не постигнаха никакво съгласие обаче за друга промяна. Социалното министерство предложи частично транспониране на директивата за адекватните минимални заплати, като засяга само колективното трудово договаряне, но не и определянето на минималната работна заплата за страната.

Гуцанов обяви, че ако това не стане Брюксел ще започне наказателна процедура срещу България, еднократна глоба от 2 милиона евро и по 15 000 евро на ден. Синдикатите не се съгласиха и заплашиха с протести.

"Това, което е предложено, е меко казано имитация на транспониране на директива. Това са скандални предложения. Ето защо считаме, че МТСП трябва да зачеркне труда от наименованието си, съжаляваме, че министърът не е тук и искаме да му предложим едно ново наименование - именно Министерство на скандалната политика", заяви Тодор Капитанов, КНСБ. "Не открихме никъде никакъв елемент, който да бъде обвързващ с директивата по отношение създаване на механизъм за адекватни минимални работни заплати, нещо, което въобще не се коментира. Не видяхме и как колективното договаряне ще достигне 80% от работещите", каза д-р Валери Апостолов, КТ "Подкрепа".

Според синдикатите където има колективни трудови договори възнагражденията са с поне 14% по-високи. Тристранката не подкрепи и внесения от ПП-ДБ законпроект за отпадане на почивните понеделници, когато официални празници се падат в събота или неделя.

Единствено Асоциацията на индустриалния капитал в България застана зад предложенията с мотива, че у нас има по-малко работни дни от средното за Европейския съюз. Останалите предложения на ПП-ДБ за облекчения за натрупания платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане да се ползва почасово, а 15-те дни бащинство да не се ползват наведнъж също не срещнаха пълна подкрепа.