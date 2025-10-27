Започна процес срещу 10 обвиняеми за кибертормоз срещу Брижит Макрон

В Париж започна процес срещу 10 души за сексистки кибертормоз срещу първата дама на Франция Брижит Макрон. Ако бъдат признати за виновни, те рискуват до две години затвор.



Обвиняемите осем мъже и две жени отговарят за разпространение на необосновани твърдения за пола на съпругата на президента и злонамерени забележки за 24-годишната възрастова разлика в семейната двойка.

Двама от обвиняемите миналата година бяха признати за виновни за клевета заради твърдения, че Брижит Макрон никога не е същуствувала, а нейният брат Жан-Мишел Троньо е сменил пола си и използва нейното име.

Впоследствие апелативен съд оправда двете жени с мотив, че твърденията им не са очернящи. Семейство Макрон обжалва оправдателното решение. През юли то заведе дело и срещу американска инфлуенсърка, която тиражира зад океана слуховете за г-жа Макрон, споделяни широко от конспиративни и крайнодесни общности.