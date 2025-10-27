Забраната за Хелоуин в Елин Пелин: "За" и "против" решението на кмета

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Според него така се стимулира българското, тъй като Хелоуин измествал Деня на будителите, въпреки че се отбелязват в различни дни.

През 2017 година Симеонов отказа да издаде документи на сирийско семейство, което е получило хуманитарен бежански статут. Граждани във Фейсбук обявиха, че организират масово празнуване на Хелоуин като реакция на решението на кмета. Според министерството на образованието няма причина за подобна забрана, тъй като единият празник няма нищо общо с другия.

Разказът за българското и неговите очертания за кмета на Елин Пелин е свит в разбирането му за това как се става патриот - като открояваме българското. Случайна среща преди девет години му подсказала, че има проблем в този процес и това го вдъхновило да наложи забрана на причината за това - Хелоуин.

"Изграждането на национално самосъзнание и идентичност са много важни. Много шарените и понякога по-комерсиални и интересни за децата неща, могат да изместят фокуса на нашата история - основа на нашата твърдост. Срещнах няколко деца, които в навечерието на 1 ноември ги питах, знаят ли какво следва на следващия ден, защо той е неучебен за учениците. И отговорът, който получих за жалост от почти всички, с които се срещнах, беше, че тази вечер обикалят до късни доби и затова трябва да могат да се наспят на следващия ден. Което веднага ми алармира, че има нещо, което е нередно", каза Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин.

В демократичното общество основна ценност обаче е изборът и този избор ни дефинира като българи, смята историкът Димитър Атанасов.

"Няма българщина, която някой централизирано да може да обяви за такава и всичко извън определението да бъде класифицирано като нещо небългарско, опасно. Не може в 21 век кмет на община да продължава да настоява,че ние следва да празнуваме "или - или" и едното "или" води до това, че ние не сме българи. Кой е каноничният начин, по който можем да бъдем българи - да си стоим на територията на клишето и да го превръщаме все по-уверено в бутафория?", коментира д-р Димитър Атанасов, Институт по етнология и фолклористика към БАН.

Родители от града не са съгласни с решението на кмета.

"Забраните не работят. Не със забрани ще променим децата или ще съхраним българското. Наистина това ни е най-малкият проблем. Мога да кажа, че през ден няма вода", заяви Илиана Димитрова, родител.

Историкът Димитър Атанасов напомня, че празникът на Вси светии, каквото всъщност се чества на Хелоуин, е част от православната традиция.

"Първата неделя след Петдесетница е празник на Вси светии. Има десетки храмове, кръстени на Вси светии. Продължавам да се питам срещу какво точно застава кметът на Елин Пелин", каза Димитър Атанасов.

От друга страна поставянето на 12-метрова статуя на Христос на кръгово кръстовище в града, за да се увеличи раждаемостта и да намалеят катастрофите, според Атанасов, е чиста проява на суеверие.