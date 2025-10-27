БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година

Чете се за: 04:07 мин.
Общество
През 2024 г. за съжителство с малолетно момиче са осъдени и сакционирани 569 души

деца раждат деца 2800 малолетни непълнолетни момичета станали майки миналата година
Над 33 хиляди деца са родили деца у нас през последните 10 години. А само за миналата близо около 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки. Агенцията за закрила на детето е готова с план за действие в градовете с най-много ранни бракове.

Сливен, Стара Загора Пловдив и Пазарджик са сред градовете, в които най-много деца раждат деца. В пазарджишката болница от началото на тази година бебетата, родени от малолетни и непълнолетни майки, са 67.

"На фона на 600 раждания на година сами си направете сметката. 10% си е сериозен процент да са непълнолетни. Най-младата беше 12-годишна. Беше миналата година март - април месец, но това е стряскащо. 12-годишна, която раждаше, а майка ѝ през това време беше бременна с петото дете", каза д-р Анна Геворгян, началник АГО, МБАЛ- Пазарджик.

Проследяването на бременността при децата се превръща в истинско предизвикателство.

"Тези деца самоволно напускат болницата. Не посещават женска консултация, страх ги е от инжекции. Раждането при тях протича кошмарно, защото нали разбирате, че това дете да го боли как реагира", коментира д-р Анна Геворгян.

В повечето случаи бащите на децата, родени от деца, са пълнолетни мъже.

"През повечето случаи на нас ни е необходим преводач, защото те не владеят български език. И майката на родилката казва: "Докторке, знаете, че при нас е така - ние се женим малки", заяви д-р Анна Геворгян.

"Много е трудно мярка на държавата да заработи, когато някой счете, че това е част от неговата традиция, от неговия обичай. Факт е, че през последните години вече почти няма постановление на Районна прокуратура, в което да пише, че такава била ромската традиция", каза Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

По данни на прокуратурата през 2024 г. за съжителство с малолетно момиче са осъдени и сакционирани 569 души. През първото полугодие на 2025 г. за това престъпение са наказаани 262 души.

"Децата не са виновни. Виновни сме ние възрасните, в това число и техният семеен кръг", коментира Теодора Иванова.

"Най-важното е те според мен да имат достъп до образование, достъп до здравеопазване. Няма ли образование, няма как да очакваме тези деца да имат друг начин на мислене", заяви Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

В Сливен специалистите казват, че децата, които раждат деца са по-малко.

"Когато започна да говоря на младата майка да изчака за следваща бременност, много често ме подкрепят вече и свекървата, и нейната майка", каза Николина Димова, патронажна сестра Център за майчино и детско здраве към Уницеф във Сливен.

"Идват по-често от чужбина. Вече забременели там. Не искат да си правят картони. Искат да си плащат прегледите, аз не се съгласявам. Страх ги е от институциите и в същото време намират начин да ги заобиколят", коментира д-р Мариана Марчева, завеждащ родилно отделение в частна гинекологична болница.

Агенцията за закрила на детето е набелязала ясен план за действие в градовете, в които най-много деца раждат деца.

