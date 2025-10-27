Президентът Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман в Рияд

Президентът Румен Радев се срещна с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед Бин Салман. Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество и осъществяването на общи проекти между двете държави.

Българският държавен глава е в Кралство Саудитска Арабия за участие в деветото издание на международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции", който събира държавни и правителствени ръководители от цял свят, инвеститори, представители на бизнеса.

Първата среща на президента в Рияд беше с домакина. Румен Радев е отбелязал, че страната ни се стреми към задълбочаване на инвестиционното сътрудничество и осъществяването на общи проекти със Саудитска Арабия

Обща е позицията, че и двете държави имат постижения в сферите на високите технологии, иновациите, устойчивите решения в енергетиката и отбраната.

Президентът Радев е подновил поканата си към Мохамед Бин Салман да осъществи отложеното си посещение в България заедно с представители на бизнеса. По-късно Румен Радев се срещна с представители на българската общност.

"Вашето присъствие тук в тази наистина многолика страна е доказателство за предприемчивостта и професионализма на българите зад граница", каза Румен Радев.

Президентът Радев отговори на въпрос на наши сънародници ще има ли скоро промяна в българския политически живот.

"За да върви България уверено, да се развива напред като модерна европейска демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението. За мен това е ключово. Ключово условие, за да бележим успехи. Трябва да има и ясно, открито лице на това управление. Докато ние не отстраним този модел на задкулисие, този модел на липса на каквато и да е отговорност, а в същото време на вземане на решения на ръководене на държавата в неизвестна никому посока, тя е в главите само на много ограничен кръг хора, няма как да имаме развитие занапред", коментира президентът.

Българите в Саудитска Арабия са около 150 души.