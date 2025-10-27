До 2 години България може да достигне 70% от средния стандарт на живот в ЕС?

До 2 години България може да достигне 70% от средния стандарт на живот в Европейския съюз.

Макроикономическата стабилност и по-високия икономически растеж са сред факторите за тази прогноза, но България е сред страните с най-големите регионални различия в ЕС.

Поддържане на икономическия растеж от над 4% през следващите 15 години може да изравни стандарта на живот в България със средноевропейския.

На практиката столицата вече го е надхвърлила, но останалата част от страната драстично изостава.

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика:

По-голямата част от областите в страната са около 40 - 45% при 66% средно за страната и над 130 за София. Тези разлики са много дълбоки. София с много силната си индустрия продължава да работи и е доста по-напред.

За изминалите десетилетия България е постигнала сериозен напредък.

БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност се увеличава от 28% от средното ниво за Европейския съюз през 1999 г., когато страната ни получава покана за членство в блока - до 66% през м.г.

Административното повишение на заплатите и стимулирането на потреблението обаче са краткосрочни мерки, които няма да доведат до изравняване, обясняват от бизнеса.

Насърчаване на инвестициите, подобряване на бизнес средата и повишена привлекателност към местната фондова борса, включително с възможността пенсионните фондове да инвестират в български компании са сред мерките, които бизнеса вижда за повишаване на икономическия стандарт.

Росен Иванов, част от Борда на директорите на БЕСКО: Възможността да се инвестира през борса е много голяма, но държавата трябва да предприеме смела стъпка за листване на останалите значими държавни дружества - например в Румъния - Хидроелектрик, което генерира милиарди от частни инвеститори.

Икономическото догонване обаче се възпрепятства и от дългогодишни проблеми в страната като застаряващото население и недостига на хора с подходящо образование, както и разликата между столица и провинция.

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика: Политическата стабилност е нещо ключово, тъй като имахме една зле изглеждаща за инвеститорите 7 - 8 нестабилни правителства, които падаха много бързо. Сериозното недоверие в съдебната система продължава да е много голям трън, тъй като всеки голям инвеститор, който желае да остава в страната иска да има доверие е правото на собственост. Росен Иванов, част от Борда на директорите на БЕСКО: Има региони където разрешената държавна помощ е дори 60% от инвестицията - това не се използва. Липсва истинска програма за насърчаване на инвестициите.

Добре позиционирани индустриално са Варна, Пловдив, Русе и Стара Загора, които по-бързо могат да привлекат инвеститори.