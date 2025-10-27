Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция

Земен трус с магнитуд 6,1 е ударил град Синдирджи, в западна турска провинция Балъкесир, съобщи турската Агенцията за справяне с катастрофи. По данни на германския изследователски център по геофизика трусът е на дълбочина 10 километра.

Земетресението е било усетено в редица населени места в Западна Турция, включително Истанбул и Измир.

Турските власти не съобщават за жертви. Турска медия публикува кадри на поне една разрушена сграда и няколко повредени в Синдирджи.

През август, след земетресение със същия магнитуд, там загина един човек, а 29 бяха ранени.

Трусът сега е бил усетен и в България. В социалните мрежи жители от районите на Бургас, Пловдив и Хасково споделят, че по високите етажи земетресението е било усетено силно.



