Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:52 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Опасно ветровито във вторник

Чете се за: 02:25 мин.
Преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони.

След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина силен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 4°, а максималните - между 11° и 16°, в София – около 11°.

В сутрешните часове по южното крайбрежие видимостта ще е намалена. През деня облачността ще е значителна и на отделни места по южното крайбрежие ще превали слабо. По-късно през деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 10°, а максималните - от 16° до 18°. Температурата на морската вода е 17° - 19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра - от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра - около 1°.

През нощта срещу сряда облачността ще намалее и през следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, сутрин на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Най-ниски ще са минималните температури в сряда - между 2° и 7°, в отделни котловини - около нулата и ще има условия за слана. Дневните ще се повишат, в петък максималните ще са между 17° и 22°.

В събота ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планинските райони е възможно да превали слаб дъжд.

