БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 28.10.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 28.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
23:23, 27.10.2025
Започна процес срещу 10 обвиняеми за кибертормоз срещу Брижит Макрон
23:09, 27.10.2025
Мегасделка за "Юрофайтър": Великобритания продава на...
22:41, 27.10.2025
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
21:15, 27.10.2025
Застрашена ли е екосистемата на Черно море от бързото затопляне?
21:01, 27.10.2025
До 2 години България може да достигне 70% от средния стандарт на...
20:51, 27.10.2025
Забраната за Хелоуин в Елин Пелин: "За" и...
20:50, 27.10.2025
Спортни новини 27.10.2025 г., 20:50 ч.
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
3
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
4
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
6
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
Реклама
Най-четени
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 27.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 27.10.2025 г., 12:20 ч.
12:20, 27.10.2025
Спортни новини 27.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 27.10.2025
Спортни новини 26.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 26.10.2025
Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"
13:25, 26.10.2025
Чете се за: 10:52 мин.
Спортни новини 26.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 26.10.2025
Реклама
Водещи новини
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
07:18, 28.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева
06:39, 28.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
07:02, 28.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за "Лукойл"
06:50, 28.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
18:00, 27.10.2025
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
19:48, 27.10.2025
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
20:19, 27.10.2025
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Опасно ветровито във вторник
05:55, 28.10.2025
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ