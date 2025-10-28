БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Отлага се изборът на селекционер на женския национален отбор по волейбол

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Решението ще стане ясно след седмица, като кандидатите са трима.

Български национален отбор по волейбол за жени
Снимка: Startphoto.bg
След проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ) стана ясно, че кандидатурите за треньор на националния отбор по волейбол – жени, вече са три. До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков и на треньора на Левски Радослав Арсов.

Третата кандидатура постъпи в последния момент – още един бивш селекционер на България, Марчело Абонданца, изяви желание да поеме представителния тим.

След внимателно обсъждане Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов национален селекционер. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите.

На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:

Национален отбор за мъже до 22 години – съвместно ръководство на треньора на ВК Монтана Даниел Пеев и главният треньор на школата на Локомотив Новосибирск Георги Петров.

Национален отбор за момичета до 15 години – Евелина Цветанова

Национален отбор за момчета до 15 години – Николай Хаджииванов

Национален отбор за жени до 18 години – Атанас Петров

Национален отбор за мъже до 18 години – Мирослав Живков

