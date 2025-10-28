Отлага се изборът на селекционер на женския национален отбор по волейбол

Решението ще стане ясно след седмица, като кандидатите са трима.
След проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ) стана ясно, че кандидатурите за треньор на националния отбор по волейбол – жени, вече са три. До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков и на треньора на Левски Радослав Арсов.
Третата кандидатура постъпи в последния момент – още един бивш селекционер на България, Марчело Абонданца, изяви желание да поеме представителния тим.
След внимателно обсъждане Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов национален селекционер. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите.
На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:
Национален отбор за мъже до 22 години – съвместно ръководство на треньора на ВК Монтана Даниел Пеев и главният треньор на школата на Локомотив Новосибирск Георги Петров.
Национален отбор за момичета до 15 години – Евелина Цветанова
Национален отбор за момчета до 15 години – Николай Хаджииванов
Национален отбор за жени до 18 години – Атанас Петров
Национален отбор за мъже до 18 години – Мирослав Живков